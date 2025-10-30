このページの本文へ

ロッテリアで11月5日発売

海老づくしじゃん！「海老ビスクの海老グラ」は冬のご褒美

2025年10月30日 13時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

今年もこの季節！

　ロッテリアは、11月5日から期間限定で「えびグラバーガーフェア」として新商品2品を販売する。

今年も開催「えびグラバーガーフェア」

　ロッテリアは、肌寒いこの季節にぴったりの商品として毎年好評という「えびグラバーガーフェア」を今年も開催する。

「海老ビスク えびグラタンバーガー」

　「海老ビスク えびグラタンバーガー」（590円）は、プリプリ食感のえびやマカロニがたっぷり入ったホワイトソースと、サクサク食感の衣を楽しめるえびグラタンコロッケに、えびの旨みと香ばしい風味がぎゅっと詰まったビスクソースを合わせている。

　さらに4種類のチーズをブレンドしたとろ～りチーズソースや、キャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んでおり、一口食べた瞬間にえびの旨みと香りが口いっぱいに広がるそう。えび好きにはたまらないバーガーという。

「デミグラ えびグラタンバーガー」

　「デミグラ えびグラタンバーガー」（550円）は、えびグラタンコロッケに、深いコクと程よい酸味が特長のデミグラスソースを合わせ、とろ～りチーズソースやキャベツなどとともにふんわりもっちり食感のバンズで挟んだ一品。

　赤ワインやトマトペーストを加えることで、濃厚でありながらすっきりとした後味に仕上げたデミグラスソースは、えびグラタンコロッケのクリーミーな味わいと相性抜群だという。

えび好きなら見逃さないで！

　えび好きにはもってこいな秋冬限定バーガー。えびだけでなく、ホワイトソースやコロッケ、デミグラスソースは肌寒いこの季節にぴったり。食べ逃しの無いよう、早めにチェックしよう！

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

