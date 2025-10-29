このページの本文へ

11月5日発売

ケンタに新チキンは「ゆず七味」！辛さ×爽やかさに期待

2025年10月29日 18時30分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　ケンタッキーフライドチキンは11月5日、「香るゆず七味チキン」を全国の店舗で発売します。

新チキン「香るゆず七味チキン」登場

　上品なゆずの香りと七味唐辛子のピリッとした刺激が特徴の新チキンです。数量限定で登場。

　「香るゆず七味チキン」は、ジューシーなチキンに、かつおや昆布をベースにした下味をしっかり染み込ませ、香ばしく揚げた後にゆずの爽やかな香りをまとわせているのが特徴。

　七味唐辛子のほどよい辛みがアクセントになり、ひと口ごとにゆずの香りがふわっと広がりる和風の味わいが楽しめるそうです。

　「香るゆず七味チキン」に「オリジナルチキン」やサイドメニューを組み合わせたセットやパックも登場します。


■香るゆず七味チキン
・単品330円
・食べくらべセット　980円
　（香るゆず七味チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンクM）
・食べくらべ4ピースパック　1490円
　（香るゆず七味チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種）
・食べくらべ6ピースパック　2240円
　（香るゆず七味チキン3ピース、オリジナルチキン3ピース、選べるサイド2種）

「ポテトチップス」とコラボ！

▲ポテトチップス KFC オリジナルチキン味、KFC 香るゆず七味チキン味
　オープン（想定価格210円前後）

　さらに11月3日には、カルビーの「ポテトチップス」シリーズとコラボした「ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味」と「KFC オリジナルチキン味」が全国のコンビニ限定で発売されます。

　チップスには数量限定で、KFC店舗で使える30円引きクーポンが付属しています。

ピリッと爽やかな新作が登場！

　ゆずと七味の組み合わせは冬の訪れを感じさせる味わいで、衣の香ばしさに柑橘のさわやかな香りが重なるのが魅力。和のテイストが効いたフライドチキンはちょっと新鮮で、いつものKFCを上品に楽しめそうです。

　11月3日には「ポテトチップス KFC 香るゆず七味チキン味」と「KFC オリジナルチキン味」も発売されるので、こちらも見逃せません。

※価格は税込み表記です。

