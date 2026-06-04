週末の家飲みをちょっと格上げ！ 果実のように香る「黄桜 S 純米大吟醸」がAmazonタイムセール

アスキーグルメ「酒好き・肉食」記者ナベコが厳選した酒関連のお得なセール情報やイチオシ商品を、アスキーグルメ執筆陣が大紹介！

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「黄桜 S 純米大吟醸 500ml」がAmazonタイムセールに登場！

果実のような吟醸香が特徴の日本酒「黄桜 S 純米大吟醸 500ml」が、Amazonタイムセールの対象となっています。

過去価格2,064円から25％オフの1,547円で販売されています。500mlボトルのため、1mlあたりの価格は約3円です。ギフトボックス入りの仕様で、贈答用途にも対応した商品です。

「黄桜 S 純米大吟醸」の特徴

Amazon商品ページより

「黄桜 S 純米大吟醸」は、京都府で製造される日本酒で、原料に酒造好適米「山田錦」を100％使用しています。精米歩合は50％まで磨かれており、低温で長期間発酵させる製法が採用されています。

仕込みには京都伏見の名水「伏水」を使用しており、水質が酒質に影響を与えるとされる中で、すっきりとした切れ味に仕上がるといいます。

香りは果実のような華やかな吟醸香が特徴で、米本来の旨みをあわせ持つ純米大吟醸酒とされています。アルコール度数は16％で、飲み方は冷やが推奨されています。

まとめ：数量限定セールをお見逃しなく！

「黄桜 S 純米大吟醸 500ml」が、純米大吟醸というカテゴリーでありながら、1,547円という手に取りやすい価格帯に下がっています。

こちらは数量限定のセールとなっています。Amazonタイムセールの機会に、この商品を購入してはいかがでしょうか。

※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されています。

※価格は税込み表記です。