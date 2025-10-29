ポケモン×ミスドが今年も！ピカチュウのしっぽがかわいい～

ミスタードーナツはポケモンとのキャンペーン商品・グッズを数量・期間限定で11月5日から発売する。

ミスド×ポケモンが今年も

もふもふ？ザクザク？食感の違いも注目

毎年恒例、ミスタードーナツとポケモンのコラボドーナツやグッズが今年も登場する。

今年はカスタード風味フレークとチョコクランチで、もふもふとした見た目を表現したピカチュウがドーナツになって登場。ふんわりとした生地にホイップクリームをつめ、ふっくらとした顔の「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」は、見た目も味わいも満足できるという商品。

▲もふもふ ピカチュウ ドーナツ（テイクアウト：334円、イートイン：341円）

ふんわりとしたイースト生地にホイップクリームを入れて、カスタード風味フレークとチョコクランチをトッピングし、もふもふとした見た目を表現。目はチョコプレート、ほっぺはストロベリーチョコでかわいらしく仕上げている。

▲タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ（テイクアウト：334円、イートイン：341円）

「タマゲた！ タマゲタケ ドーナツ」は上から見るとモンスターボールそっくりのかわいらしい見た目を、しっとり食感のケーキドーナツとふんわり食感のシュー生地で表現。

しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコとストロベリーチョコをコーティングしストロベリーシュガーをトッピング。ふんわり食感のホイップクリーム入りのシュー生地にホワイトチョコをコーティングしている。

▲ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ（テイクアウト：259円、イートイン：264円）

また、ピカチュウの背中を表現した、「ザクザク ピカチュウのしっぽドーナツ」はゴールデントッピングをあしらい、「もふもふ ピカチュウ ドーナツ」との食感の違いを楽しめるそうだ。



ふんわり食感のシュー生地にホワイトチョコをコーティングし、ゴールデントッピングを重ねて、線がけをしピカチュウの背中を表現。ピカチュウのしっぽのピック付き。

クリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も

さらに、ミミッキュやビリリダマをデザインした専用スリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」と「タマゲた！ビリリダマのドーナツ ホワイト」も発売される。



また「ミスド ポケモン ドーナツ」と一緒に盛り上げる商品としてクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」も登場。

▲タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ（テイクアウト：226円、イートイン：231円）

しっとり食感のケーキドーナツ生地にチョコレートをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ミミッキュがデザインされたスリーブに入ったドーナツ。

▲タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト（テイクアウト：226円、イートイン：231円）

しっとり食感のケーキドーナツ生地にホワイトチョコをコーティングして、カスタードクリームとホイップクリームをサンド。ビリリダマがデザインされたスリーブに入ったドーナツ。

▲ポン・デ・リース チョコ（テイクアウト：194円、イートイン：198円）



ポン・デ・リング生地にチョコレートをコーティングしてカラーシュガーをトッピング。

▲ポン・デ・リース ストロベリー（テイクアウト：194円、イートイン：198円）



ポン・デ・リング生地にストロベリーチョコをコーティングして、カラーシュガーをトッピング。

毎年気になるグッズはこちら！

ドーナツとグッズを一緒に楽しめるグッズセットも用意。



通常のグッズセットは「ミスド ポケモン ドーナツからお好きな２個」＋「ポン・デ・リースから好きな１個」＋「ブランケットから好きな１枚」＋「オリジナル紙袋」。



お子様グッズセットは「ミスド ポケモン ドーナツから好きな1個」＋「ポン・デ・リースから好きな１個」＋「つよいこグラス（大） １個」+「オリジナル紙袋」の組み合わせ。

■グッズセット（テイクアウト：2100円／イートイン：2114円）



■お子様グッズセット（テイクアウト：1100円／イートイン：1109円）



【グッズ詳細】



やさしくてふわふわの肌ざわりのブランケットは2種類で、「ブランケット（ピカチュウ）」はいろんなポーズのピカチュウとミミッキュがデザインされている。「ブランケット（タマゲタケ）」はモンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされている。

かわいいポケモンがぐるっとデザインされた「つよいこグラス（大）」は小さい子供にもちょうどよいサイズ。どのグッズもミスタードーナツオリジナルのポケモングッズで、クリスマス専用のオリジナル紙袋に入って提供される。

▲ブランケット （ピカチュウ）サイズ：横約100cm×縦約64ｃｍ

やさしくてふわふわの肌ざわり。ピカチュウとミミッキュがデザインされたブランケット。

▲ブランケット （タマゲタケ）サイズ：横約100cm×縦約64ｃｍ

やさしくてふわふわの肌ざわり。モンスターボールやビリリダマ、タマゲタケがデザインされたブランケット。

▲つよいこグラス（大）サイズ：最大径約6.5cm×高さ約9.3ｃｍ

ピカチュウ・タマゲタケ・モンスターボールがデザインされたグラス。中程にくびれがあり、小さな手でも持ちやすい形状。

ブランケットが実用的でいいね

今年はもふもふとした見た目のピカチュウ ドーナツがとってもかわいい〜！ザクザクピカチュウとの食べ比べも楽しそう。グッズも可愛いのでどれも欲しくなっちゃう！特にこtれからの季節に嬉しいブランケットは実用的で嬉しい！

（※文中の価格はすべて税込）