揚げ物三昧！かつや「タレカツ丼」が今年も。半熟たまごがめちゃうまそう

かつやは、「タレカツ丼」「タレカツ定食」を11月7日より期間限定で発売します。

好評の「タレカツ丼」が今年も！

とんかつ専門店「かつや」で毎年好評という“タレカツ”が今年も復活。

定番の「鶏ささみフライ」3枚と「海老フライ」2本に加え、今年は「半熟たまごフライ」が新しく仲間入り。半熟たまごフライは、一口頬張れば濃厚な黄身の味わいが口いっぱいに広がるんだとか。

▲タレカツ丼

979円（通常店舗）／980円（券売機店舗）



「タレカツ丼」は、この3種類の揚げ物を醤油ベースのあまじょっぱいタレに豪快にまるごとくぐらせ、白米の上にのせた一杯。サクサクの衣にじゅわっとしみ込んだタレがご飯にも絡み、思わず夢中でかきこみたくなるボリューム満点の丼とうたいます。

▲タレカツ定食

1089円（通常店舗）／1090円（券売機店舗）



ご飯とおかずがセパレートになった定食も用意されています。また、「タレカツ丼」「タレカツ定食」は、お弁当としてテイクアウトも可能です。

▲タレカツ丼弁当

961円（通常店舗）／980円（券売機店舗）

▲タレカツ弁当

1069円（通常店舗）／1090円（券売機店舗）

豚ロースカツ→半熟たまご

鶏ささみとエビという人気の組み合わせに、とろりとした半熟たまごフライが加わりました。昨年は「豚ロースカツ」が入っていましたが、今年は「半熟たまごフライ」へと変更に。個人的には、黄身の濃厚さが楽しめるであろう半熟たまごフライの方がより惹かれます。おいしそ～！

とにかくボリューム満点。おなかいっぱいにかっ込みたい時によさそうです。がっつり食べて肉メーターをチャージしたい時にかつやへ！

※記事中の価格は税込み