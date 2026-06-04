アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第23回
マ・マーのスパゲティが合計3kg！ 昼食・夜食・在宅飯に助かる定番パスタがAmazonタイムセール
2026年06月04日 19時00分更新
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「マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋」がAmazonタイムセールに登場！
「マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。
参考価格2,884円のところ36％オフの1,837円で販売されています。約30人前の容量となっており、1食あたりの価格は約61円です。
「マ・マー スパゲティ 1.6mm」の特徴
Amazon商品ページより
「マ・マー スパゲティ 1.6mm」は、長年培われた技術をもとにデュラムセモリナを使用している点が特徴です。粘弾性に富み、歯切れのよい食感に仕上げられており、パスタ本来の味わいが楽しめるとされています。
麺の太さは1.6mmで、ゆで時間は7分です。ミートソースや和風ソースなど幅広いメニューに対応できるサイズです。
また、100gずつ結束されたタイプのため計量の手間がなく、必要な分だけ使える仕様です。さらにチャック付きの袋を採用しており、開封後の保存にも配慮されています。
まとめ：今がまとめ買いのチャンス！
大容量で日常使いしやすい「マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。
まとめ買いを検討している人は、セールの機会にこの商品をストックしてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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