このページの本文へ

アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第23回

マ・マーのスパゲティが合計3kg！ 昼食・夜食・在宅飯に助かる定番パスタがAmazonタイムセール

2026年06月04日 19時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋」がAmazonタイムセールに登場！

　「マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

　参考価格2,884円のところ36％オフの1,837円で販売されています。約30人前の容量となっており、1食あたりの価格は約61円です。

アマゾンでマ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋を入手

「マ・マー スパゲティ 1.6mm」の特徴
Amazon商品ページより

　「マ・マー スパゲティ 1.6mm」は、長年培われた技術をもとにデュラムセモリナを使用している点が特徴です。粘弾性に富み、歯切れのよい食感に仕上げられており、パスタ本来の味わいが楽しめるとされています。

　麺の太さは1.6mmで、ゆで時間は7分です。ミートソースや和風ソースなど幅広いメニューに対応できるサイズです。

　また、100gずつ結束されたタイプのため計量の手間がなく、必要な分だけ使える仕様です。さらにチャック付きの袋を採用しており、開封後の保存にも配慮されています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

　大容量で日常使いしやすい「マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

　まとめ買いを検討している人は、セールの機会にこの商品をストックしてはいかがでしょうか。

アマゾンでマ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋を入手

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧