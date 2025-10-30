このページの本文へ

あの味が帰ってきた　11月5日から

5年ぶりの復活！ マクドナルド三角チョコパイ「ティラミス」

2025年10月30日 09時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　マクドナルドは11月5日、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」シリーズから、5年ぶりに「三角チョコパイ ティラミス」を全国の店舗で発売します。

「三角チョコパイ ティラミス」が復活

　2007年の登場以来、寒い季節の定番として親しまれてきた「三角チョコパイ」。サクサクのパイ生地ととろりとしたクリームの組み合わせが特長で、毎年異なるフレーバーが話題を呼んでいます。

▲三角チョコパイ ティラミス　190円～

　今回5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使ったチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを重ねた大人の味わいが特徴です。

　チーズチョコクリームにはココアクッキーを加え、さらにザクザク食感のコーンクラッシュをプラス。チョコの甘みとクリームのなめらかさに食感のアクセントが加わり、“ザクとろ”な口当たりとなっています。

▲（販売中）三角チョコパイ 黒　170円～

　あわせて、現在販売中の人気フレーバー「三角チョコパイ 黒」も引き続き登場します。2023年にチョコクリームをより濃厚にリニューアル。アーモンドの香ばしさとチョコの深いコク、パイの軽やかな食感が絶妙に重なります。

　さらに、今年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで提供。「三角チョコパイ ティラミス」は茶色のうさぎ、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎがデザインされています。

▲三角チョコパイ ティラミス　パッケージ

▲三角チョコパイ 黒　パッケージ

あのティラミスが帰ってきた！

　寒い季節のティータイムにぴったりな、マクドナルドのホットスイーツ。温かいコーヒーとともに、ほろ苦くも甘いひとときを味わいたくなるラインアップです。

　「三角チョコパイ ティラミス」は5年ぶりの復活となるので、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。

