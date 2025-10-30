5年ぶりの復活！ マクドナルド三角チョコパイ「ティラミス」

あの味が帰ってきた 11月5日から

マクドナルドは11月5日、秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」シリーズから、5年ぶりに「三角チョコパイ ティラミス」を全国の店舗で発売します。

「三角チョコパイ ティラミス」が復活

2007年の登場以来、寒い季節の定番として親しまれてきた「三角チョコパイ」。サクサクのパイ生地ととろりとしたクリームの組み合わせが特長で、毎年異なるフレーバーが話題を呼んでいます。

▲三角チョコパイ ティラミス 190円～

今回5年ぶりに復活する「三角チョコパイ ティラミス」は、マスカルポーネチーズを使ったチーズチョコクリームと、ほろ苦いコーヒークリームを重ねた大人の味わいが特徴です。

チーズチョコクリームにはココアクッキーを加え、さらにザクザク食感のコーンクラッシュをプラス。チョコの甘みとクリームのなめらかさに食感のアクセントが加わり、“ザクとろ”な口当たりとなっています。

▲（販売中）三角チョコパイ 黒 170円～

あわせて、現在販売中の人気フレーバー「三角チョコパイ 黒」も引き続き登場します。2023年にチョコクリームをより濃厚にリニューアル。アーモンドの香ばしさとチョコの深いコク、パイの軽やかな食感が絶妙に重なります。

さらに、今年はうさぎをモチーフにした数量限定パッケージで提供。「三角チョコパイ ティラミス」は茶色のうさぎ、「三角チョコパイ 黒」は黒うさぎがデザインされています。

▲三角チョコパイ ティラミス パッケージ

▲三角チョコパイ 黒 パッケージ

あのティラミスが帰ってきた！

寒い季節のティータイムにぴったりな、マクドナルドのホットスイーツ。温かいコーヒーとともに、ほろ苦くも甘いひとときを味わいたくなるラインアップです。

「三角チョコパイ ティラミス」は5年ぶりの復活となるので、この機会をお見逃しなく！

※価格は税込み表記です。