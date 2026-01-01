【2025年マイベストガジェット】ガチで腰がラク、感涙したオフィスチェア！ オフィスコム「S300-OC」

アスキー編集者らが選んだ、2025年のマイベストガジェット

週刊アスキーで定期的に開催する、編集者全員参加の超大型特集。今回は各々の編集者が、この1年で買って良かったと感じたアイテムや、読者に勧めたいコンテンツなど、さまざまなものを紹介していく。きっと気に入るものが見つかるはずだ!

オフィスチェア「S300-OC」

製品名：S300-OC

メーカー：オフィスコム

直販価格：9万9990円

腰の負担から自由になれるオフィスチェア

長時間のデスクワークで真っ先に悲鳴を上げるのは、やっぱり腰。座り始めは平気でも、時間がたつほど首は下がり、背中は丸くなり、腰にじわじわ負担が蓄積していきます。筆者もまさにその典型でした。しかし、オフィスコムのデスクチェア「S300-OC」は、その悩みを一気に解決してくれた製品です。

S300-OCに搭載しているガス圧式デュアルランバーサポートは、左右に分かれたクッションが腰を包み込むように支え、まるで腰が浮いているような軽さを生み出します。さらに、アームレストは高さ・前後・左右・内外・角度・座面連動の6種類の調整に対応。体型や作業姿勢に合わせて細かく位置を決められるので、常にラクな姿勢を維持できます。

また、着座時の衝撃や振動を吸収するシートサスペンションを採用しているため、座った瞬間にふわりと沈むような快適さがあります。シート素材には耐久性と弾力性に優れたデュポン社製プレミアムメッシュを使用し、その表面にはイタリア製ベルベット生地をプラス。通気性と肌ざわりを兼ね備えた、ぜいたくな仕様です。長く愛用できるチェアを求めている人にとっても、この素材の良さは大きな魅力に感じるでしょう。

腰を包み込むガス圧式デュアルランバーサポート

腰の部分にはガス圧で調整できるデュアルランバーサポートがあります。左右に分割されたクッションが腰を覆うように包み込んで、柔らかくフィットします。

首も腕も疲れにくい調整機能が神

アームレストは高さ・前後・左右・内外・角度・座面連動の6種類の機能を持っており、体型や座る姿勢に応じて最適な位置で調整可能です。ぐねぐね動きます！

耐久性も抜群！長く愛用できます

座面下のシートサスペンションがスゴイ。着座時の衝撃や振動を吸収し、座った瞬間の衝撃を吸収してくれます。ちょっと弾むような感覚です。