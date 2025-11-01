このページの本文へ

ジャープのEVコンセプトカー「LDK+」をジャパンモビリティショーで見てきたので写真で紹介

2025年11月01日 12時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

車内のエンタメ空間を重視した
シャープらしい電気自動車が登場！

　東京ビッグサイトで開催中の「ジャパンモビリティショー 2025」。先日、2027年にEVで自動車市場への参入を発表したシャープのブースで、コンセプトカーの「LDK+」をじっくり撮影してきたので、写真とともに紹介します（シャープ、2027年にEV参入へ！ コンセプトカーもジャパンモビリティショーで初公開）。

　なお、2027年に発売するのはこのクルマではありません。このクルマに近いカタチになるとのことですが、LDK+がまんま登場するわけではないので、覚えておいてください。LDK+はコンセプトカーなので、スペックデータはすべて非公開となっています。

　2027年に販売されるクルマは、ユーザーの意見を聞きながら必要な装備を加えたり、必要のないものは取り外したりと、比較的フレキシブルに作れるそうです。価格はファミリー層に買えるくらいを予定しているそうですが、実際の金額は不明です。

自動車が止まっている時間にフォーカスしたとのこと

車名のとおり、家の部屋の一部として活用できる空間にする

リアシートには65インチのロールスクリーンを備えています。これを利用中はリアシートが使えなくなるようです

収納できるテーブルもあるのでテレワークやワーケーションもできそうです

テーブルをしまうとこんな感じ。プロジェクターもこの中に入っています

電源コンセントやUSB Type-Cもあります。Type-Cのどちらかが映像出力用とのこと

シャープのシナジーとして、プラズマクラスターも！

ウィンドウはこのように外が見える状態と……

スモーク状態して、外から見えないようにすることもできます

天井が開くと思いきや、間接照明でした

紙パックも入れられそうなドリンクホルダー

運転席を反対側に向けられます。目的地まで運転して、車中泊や仕事をするときに、この状態にするんでしょうか

かなり巨大なディスプレー。ここで操作のほとんどを行なうのかも

運転席の足下にはコレがあります。シガーソケットもありますし、USB Type-C端子もあります

ハンドルにもシャープロゴが入ってます

リアの外見はこんな感じ。横一直線のライトが未来感あります

2027年の参入を楽しみに待ちましょう！

