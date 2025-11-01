ジャープのEVコンセプトカー「LDK+」をジャパンモビリティショーで見てきたので写真で紹介

車内のエンタメ空間を重視した

シャープらしい電気自動車が登場！

東京ビッグサイトで開催中の「ジャパンモビリティショー 2025」。先日、2027年にEVで自動車市場への参入を発表したシャープのブースで、コンセプトカーの「LDK+」をじっくり撮影してきたので、写真とともに紹介します（シャープ、2027年にEV参入へ！ コンセプトカーもジャパンモビリティショーで初公開）。

なお、2027年に発売するのはこのクルマではありません。このクルマに近いカタチになるとのことですが、LDK+がまんま登場するわけではないので、覚えておいてください。LDK+はコンセプトカーなので、スペックデータはすべて非公開となっています。

2027年に販売されるクルマは、ユーザーの意見を聞きながら必要な装備を加えたり、必要のないものは取り外したりと、比較的フレキシブルに作れるそうです。価格はファミリー層に買えるくらいを予定しているそうですが、実際の金額は不明です。