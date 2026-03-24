これは欲しい……A80スープラのダッシュボード、純正で復活へ 現代素材で復刻

トヨタ自動車は3月23日、GAZOO Racing（GR）の「GRヘリテージパーツプロジェクト」として、A80スープラ用のインストルメントパネルを復刻すると発表した。発売は2026年秋ごろを予定しており、4月10日から開催される「オートモビルカウンシル2026」への出展も予告している。
「走る」部品だけでなく、内装にも広がる復刻の流れ
GRヘリテージパーツプロジェクトは、すでに廃番となった補給部品を復刻し、純正部品として再販売する取り組み。「思い出の詰まった愛車に乗り続けたい」というユーザーの思いに応えるもので、現在は全8車種で300点以上の部品を復刻、再販売しているという。今回、復刻生産が決まったのはA80スープラ用のインストルメントパネル1点。
これまで同プロジェクトでは、「走る・曲がる・止まる」に関わる機能部品の復刻と販売を優先してきた。一方で、ダッシュボードをはじめとする内装・外観部品についても要望は多く、十分に応えきれていなかったとする。
トヨタは今後、機能部品だけでなく、愛車をよりよい状態で維持するための内装・外観部品についても、復刻と販売に広く取り組む考えを示した。
当時の質感を残しつつ、材料は現代仕様に
今回復刻されるインストルメントパネルは、すでに販売中のメーター周辺部品と組み合わせることで、ステアリング上部から助手席側にかけてのA80スープラのダッシュボードを構成する部品のひとつとなる。トヨタは、当時の基本設計を踏襲しながらも、最新の技術や工法、材料を取り入れるとしている。
ダッシュボードはフロントガラス越しに長時間日光を受けるため、経年劣化による表皮の縮みやひび、割れが起きやすい部位だ。
今回の復刻品では、当時の質感を忠実に再現しながら、材料を現代のものに置き換えることで、課題だった耐久性にも配慮したという。さらに表皮のシボ加工についても、向きに至るまでオリジナル部品を忠実に再現し、車両に組み付けた際に自然に仕上がるよう製造するとしている。
発売後は、通常の純正部品や既存のGRヘリテージパーツと同様に、全国のGR Garage、トヨタ系販売店、ジェームス各店舗で購入できる予定で、車両への取り付けにも対応する見込みだ。
オートモビルカウンシル2026でレストア車両も披露へ
このインストルメントパネルは、4月10日から12日に幕張メッセ国際展示場で開催されるオートモビルカウンシル2026のトヨタブースで展示予定だ。会場では、この発売予定部品を含むGRヘリテージパーツを用いてレストアしたA80スープラも展示するという。
あわせて、GR Garage水戸けやき台でレストアを行ったスプリンタートレノ（AE86）や、プロジェクト対象車種ではないものの、スポーツカー部品の永続的な供給という考えを共有する車両としてLEXUS LFAも展示する。
さらに、6月発売予定の4A-GEエンジン用シリンダーヘッド／シリンダーブロックや、今後復刻予定のオイルパンバッフルプレートなど、GRヘリテージパーツのラインアップも多数展示する予定としている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります