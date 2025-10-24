【さらに追加】PayPayお得な自治体キャンペーン 2025年11月分

PayPayのポイント還元率が大幅アップする「あなたのまちを応援プロジェクト」。2025年11月開始分の参加自治体に青森県八戸市が追加されました。この記事では発表済みの自治体とあわせて、10月24日現在の最新情報をご紹介します。

気になる還元率は最大30％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道・東北

●北海道

当別町「当別町キャッシュレス買物応援キャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月15日23時59分

対象店舗：北海道当別町内のPayPay加盟店のうち、当別町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大15％

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

●青森県

八戸市「八戸市内商店街 キャッシュレスで最大20％戻ってくる！クーポン」

開催期間：2025年11月1日0時〜12月31日23時59分

対象店舗：青森県八戸市のPayPay加盟店のうち、青森県八戸市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

条件：クーポン利用期間中かつ購入前に、PayPayアプリの「クーポン」ミニアプリで「八戸市内商店街 キャッシュレスで最大20％戻ってくる！クーポン」を取得していること

ポイント還元率：最大20％

最小決済金額：500円

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：1万ポイント

●岩手県

花巻市「第12弾 がんばれ花巻！PayPayを対象店舗で利用すると最大20％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：岩手県花巻市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、花巻市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

釜石市「がんばろう釜石！対象店舗で最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：岩手県釜石市内のPayPay加盟店のうち、釜石市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：2000ポイント

野田村「行こう！買おう！野田村で最大25％が戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：岩手県野田村内のPayPay加盟店のうち、野田村とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大25％

付与上限：

・1回あたり：2000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

関東

●栃木県

野木町「「プレ年末！小さな野木町から大きな応援！きらり☆」～年末前の11月限定！野木町で最大20％戻ってくるPayPayキャンペーン～」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：栃木県野木町内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、野木町とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：5000ポイント

・期間あたり：2万ポイント

●千葉県

茂原市「秋は茂原で買い尽くせ！！最大30%戻ってくる！秋のキャッシュレスキャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：千葉県茂原市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、茂原市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大30％

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

佐倉市「家計を応援！佐倉市キャッシュレスで最大10％戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：千葉県佐倉市内のPayPay加盟店のうち、佐倉市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

君津市「君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10％が戻ってくる！ 第4弾」

開催期間：2025年11月1日0時〜12月31日23時59分

対象店舗：千葉県君津市内のPayPay加盟店のうち、君津市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

●東京都

小金井市「暮らしにうれしい！小金井市でおトクにお買い物キャンペーン！キャッシュレスで最大30％還元！」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：東京都小金井市内のPayPay加盟店のうち、小金井市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大30％

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：1万2000ポイント

青梅市「青梅市初の使えるキャッシュレスが4つになった！最大30％戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2025年11月15日0時〜12月26日23時59分

対象店舗：東京都青梅市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、青梅市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大30％

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

中部

●長野県

佐久市「佐久市のお店を応援！キャッシュレスで最大20％戻ってくるキャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：長野県佐久市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、佐久市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

●愛知県

一宮市「いちのみや秋のお買い物大作戦！ PayPayで最大10％還元キャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：愛知県一宮市内のPayPay加盟店のうち、一宮市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大10％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

●岐阜県

岐阜市「岐阜市物価高騰支援事業20％還元キャンペーン」

開催期間：2025年11月26日0時〜12月25日23時59分

対象店舗：岐阜県岐阜市内の中規模・小規模のPayPay加盟店のうち、岐阜市とPayPayが対象店舗として指定する加盟店

ポイント還元率：最大20％

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

近畿

●滋賀県

彦根市「11月は彦根でPayPay！ 最大15％戻ってくるキャンペーン！」