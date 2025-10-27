このページの本文へ

もう関数はおぼえなくていい？ Microsoft、ExcelにAI数式生成を導入

2025年10月27日 13時10分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Excelのアイコン

　Microsoftでは2025年11月より、「Excel」のグリッドまたは数式バーで「＝」と入力すると、AIアシスタント「Copilot」が自然言語から数式を生成してくれる機能を展開する。

　対象は「Microsoft 365」を契約するユーザー。同社は本機能の活用により、複雑な計算をシンプルかつ高速化できるとしている。

　分厚い関数事典を片手に式を考えるプロセスは、もうじき過去のものになるのかもしれない。

