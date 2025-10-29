アップル「iOS 26.1」まもなく正式リリースか　RC版が公開

アップルは10月28日、「iOS 26.1」のRC（リリース候補）版を開発者向けに公開した。特段の問題がなければ、今後1〜2週間程度で正式版として一般公開されるものとみられる。
主な修正点や新機能、未解決の問題は以下のとおり。
●解決済みの問題
■AirPlay
・iOS共有シートのAirDropアイコンの角に視覚的な欠陥がある
■背景アセット
・ローカルで利用可能なアセットファイルのURLを検索するときに予期せずエラーが発生する
■ゲームコントローラー
・返される時間が正しい時間領域ではない
■Instruments
・Processor Trace Instrument が iPhone 17シリーズでは記録できない
■キーボード
・キーボードで分音記号と文字異体を選択できない
■ロック画面
・ロック画面で特定のアプリを使用中、デバイスが予期せずスリープ状態になることがある
●新機能
■ヘルスキット
・HealthKitの認証UIに、収縮期血圧と拡張期血圧の認証変更を制御するための単一の血圧スイッチを追加
■近くのインタラクション
・追加のUWB パラメータをサポート
●既知の問題
■Siri
・ポルトガル語のニュースに関連する質問が、ウェブ検索またはChatGPT にフォールバックされる可能性がある
・Siri音声プレビューで、新しいpt-PTオプションではなく、従来のpt-BR音声がデフォルトになる場合がある
・初期のpt-PT Siri音声には発音と単語の強勢に関する問題がある