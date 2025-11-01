【今日から】最大15％還元！楽天ペイお得な自治体キャンペーン 2025年11月開始分

楽天ペイのポイント還元率が大幅アップする自治体キャンペーン。この記事では2025年11月開始分の参加自治体をご紹介します。

気になる還元率は最大15％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道

●北海道

当別町「当別町キャッシュレス買い物応援キャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：「楽天ペイ」のコード決済を利用でき、キャンペーンに参加する北海道石狩郡当別町の対象店舗（一部を除く）

対象決済方法：楽天ペイのコード決済

ポイント還元率：最大15%

付与上限：

・1回あたり：3000ポイント

・期間あたり：3000ポイント

関東

●千葉県

佐倉市「家計を応援！佐倉市キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分

対象店舗：「楽天ペイ」のコード決済を利用でき、キャンペーンに参加する千葉県佐倉市の対象店舗（一部を除く）

対象決済方法：楽天ペイのコード決済

ポイント還元率：最大10%

付与上限：

・1回あたり：1000ポイント

・期間あたり：5000ポイント

君津市「君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10%が戻ってくる！第4弾」