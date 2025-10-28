このページの本文へ

ドコモ、22歳以下なら30GBが“条件付き0円”　新割引「U22割」開始

2025年10月28日 16時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

NTTドコモのロゴ

　NTTドコモは10月28日、「ドコモ MAX」を契約する22歳以下のユーザーを対象とした割引サービス「ドコモU22割」を発表した。2025年11月27日より提供する。

　ドコモU22割は、新規契約や他社からの乗り換え、機種変更、契約変更、プラン変更などでドコモ MAXを契約する22歳以下のユーザーに対して、最大7ヵ月間、毎月27GBのボーナスパケット進呈や月額料金の割引などを提供するサービス。

　別の一部割引サービスとの併用も可能で、例えば本サービスと「みんなドコモ割（3回線以上）」「dカードお支払割」「ドコモ光セット割／home 5G セット割」を組み合わせると、ドコモU22割の適用中は毎月30GBまでのデータ通信（ボーナスパケット分含む）を0円で利用できる。

　サービスの概要は以下のとおり。ドコモへの乗り換えやプラン変更を考えているなら、よいチャンスといえそうだ。

●「ドコモU22割」概要

受付期間：2025年11月27日～（終了日未定）

受付店舗等：ドコモショップ／量販店／一般販売店／ドコモオンラインショップ／ドコモ インフォメーションセンター

特典（最大7ヵ月間）：

・ドコモMAX月額料金の割引（月550〜3828円割引）
・ボーナスパケットの進呈（月27GB）

適用条件：

以下の条件をすべて満たすこと

対象料金プラン：ドコモ MAX
契約種別：5G
契約者名義：個人名義
利用者の年齢：申込時点で満22歳以下であること
対象の手続き（以下のいずれか）：
・新規契約／他社からの乗り換え
・契約変更（「FOMA→5G」「Xi→5G」のいずれか）
・機種変更
・料金プラン変更（対象外料金プランからの変更に限る）

●「ドコモU22割」の適用イメージ

■月間データ通信量と月額料金

ドコモU22割適用前（通常料金）

・～1GB：5698円
・1GB超～3GB：6798円
・3GB超～無制限：8448円

ドコモU22割（単体）適用時

・～28GB：2970円
・28GB超～30GB：2970円
・30GB超～無制限：7898円

ドコモU22割＋併用可能な全割引サービスの適用時

・～28GB：0円
・28GB超～30GB：0円
・30GB超～無制限：4928円

■併用可能な割引サービス

・みんなドコモ割（3回線以上）：月1210円割引
・dカードお支払割（dカード PLATINUM／GOLD／GOLD U利用時）：月550円割引
・ドコモ光セット割／home 5Gセット割：月1210円割引

 

