ドコモ、22歳以下なら30GBが“条件付き0円”　新割引「U22割」開始

NTTドコモは10月28日、「ドコモ MAX」を契約する22歳以下のユーザーを対象とした割引サービス「ドコモU22割」を発表した。2025年11月27日より提供する。

ドコモU22割は、新規契約や他社からの乗り換え、機種変更、契約変更、プラン変更などでドコモ MAXを契約する22歳以下のユーザーに対して、最大7ヵ月間、毎月27GBのボーナスパケット進呈や月額料金の割引などを提供するサービス。

別の一部割引サービスとの併用も可能で、例えば本サービスと「みんなドコモ割（3回線以上）」「dカードお支払割」「ドコモ光セット割／home 5G セット割」を組み合わせると、ドコモU22割の適用中は毎月30GBまでのデータ通信（ボーナスパケット分含む）を0円で利用できる。

サービスの概要は以下のとおり。ドコモへの乗り換えやプラン変更を考えているなら、よいチャンスといえそうだ。

●「ドコモU22割」概要 受付期間：2025年11月27日～（終了日未定） 受付店舗等：ドコモショップ／量販店／一般販売店／ドコモオンラインショップ／ドコモ インフォメーションセンター 特典（最大7ヵ月間）： ・ドコモMAX月額料金の割引（月550〜3828円割引）

・ボーナスパケットの進呈（月27GB） 適用条件： 以下の条件をすべて満たすこと 対象料金プラン：ドコモ MAX

契約種別：5G

契約者名義：個人名義

利用者の年齢：申込時点で満22歳以下であること

対象の手続き（以下のいずれか）：

・新規契約／他社からの乗り換え

・契約変更（「FOMA→5G」「Xi→5G」のいずれか）

・機種変更

・料金プラン変更（対象外料金プランからの変更に限る）