アンカーがリコール中のモバイルバッテリー、今度は学校で焼損事故

消費者庁は10月28日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、火災事故が2件発生したことを明らかにした。うち1件は学校での事故とされている。
同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。
●1件目
発生日：9月19日
機種・型番：A1257
事故内容：車両内で当該製品とその周辺を焼損する火災が発生
●2件目
発生日：9月30日
機種・型番：A1257
事故内容：学校で異音と発煙に気付き確認したところ、当該製品とその周辺を焼損する火災が発生していた
10月28日現在、原因はいずれも調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。
アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。同社サイトで必要事項を入力することで、リコールの有無や回収方法を確認可能だ。
●リコール対象製品の一例
・Anker MagGoPower Bank（10000mAh,7.5W, Stand）：2023年12月19日～2025年2月13日
・Anker PowerBank（10000mAh, 22.5W）：2024年5月16日〜2025年6月6日
●問い合わせ先
アンカー・ジャパン 受付窓口
・電話（９～17時／土日祝日を除く）：0120-775-171
・ウェブ（24時間）：https://www.ankerjapan.com/pages/202506-support