アンカーがリコール中のモバイルバッテリー、今度は学校で焼損事故

消費者庁は10月28日、アンカー・ジャパンがリコール中のモバイルバッテリーで、火災事故が2件発生したことを明らかにした。うち1件は学校での事故とされている。

同庁が公表した事故の概要は以下のとおり。

●1件目 発生日：9月19日

機種・型番：A1257

事故内容：車両内で当該製品とその周辺を焼損する火災が発生 ●2件目 発生日：9月30日

機種・型番：A1257

事故内容：学校で異音と発煙に気付き確認したところ、当該製品とその周辺を焼損する火災が発生していた

10月28日現在、原因はいずれも調査中で、リコール理由との関連についてはわかっていない。

アンカー・ジャパンでは、今回焼損した機種を含む複数製品のリコール（回収・交換）を実施中。同社サイトで必要事項を入力することで、リコールの有無や回収方法を確認可能だ。