【今日から】最大4万円分お得な「PayPay商品券」キャンペーン　2025年11月受付開始分

PayPayでお得に買い物ができる「プレミアム付きデジタル商品券」。この記事では2025年11月受付開始分の情報をご紹介します。
たくさん買うほどお得度がアップするので、対象地域にお住まいの方は、この機会をお見逃しなく！
近畿
●大阪府
泉大津市「泉大津市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6000円（全店共通券4500円分＋中小店舗専用券1500円分）／口
使用可能店舗：
・全店共通券：泉大津市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗全店（一部を除く）
・中小店舗専用券：泉大津市プレミアム付デジタル商品券の対象店舗のうち指定の店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年11月4日10時〜2026年2月27日23時59分
利用期間：購入後～2026年2月28日23時59分
最大申込数：10口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
九州
●福岡県
福岡市「ワンビルプレミアム商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：1万円／口
・額面：1万2000円／口
使用可能店舗：ワンビルプレミアム商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：12歳以上のPayPayユーザー（居住地指定なし／要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年11月4日10時〜2025年12月31日
利用期間：購入後～2025年12月31日
最大申込数：20口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）
●長崎県
松浦市「第2弾松浦市プレミアム付デジタル商品券」
販売価格と額面：
・販売価格：5000円／口
・額面：6500円／口
使用可能店舗：第2弾松浦市プレミアム付デジタル商品券取扱店舗（一部を除く）
購入できるユーザー：長崎県松浦市在住の12歳以上のPayPayユーザー（要本人確認）
販売方法：先着順
販売期間：2025年11月4日10時〜2025年12月31日23時59分
利用期間：購入後～2025年12月31日23時59分
最大申込数：4口／人（申込状況により購入可能口数が減る可能性あり）