グーグル「Chrome」多数の脆弱性に対処（2025年10月28日のアップデート）

グーグルは10月28日、デスクトップ版の「Google Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む脆弱性に対応している。

修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■深刻度（高） ・CVE-2025-12428：V8 における型の混乱

・CVE-2025-12429：V8における不適切な実装

・CVE-2025-12430：Mediaにおけるオブジェクトのライフサイクルの問題

・CVE-2025-12431：Extensionsにおける不適切な実装

・CVE-2025-12432：V8での競合

・CVE-2025-12433：V8での不適切な実装

・CVE-2025-12036：V8での不適切な実装 ■深刻度（中） ・CVE-2025-12434：ストレージでの競合

・CVE-2025-12435：オムニボックスのセキュリティUIが正しくない

・CVE-2025-12436：拡張機能でのポリシーバイパス

・CVE-2025-12437：PageInfoでの解放後使用

・CVE-2025-12438：Ozoneでの解放後使用

・CVE-2025-12439：App-Bound Encryptionでの不適切な実装

・CVE-2025-12441：V8での境界外の読み取り

・CVE-2025-12443：WebXRでの境界外の読み取り ■深刻度（低） ・CVE-2025-12440：Autofillでの不適切な実装

・CVE-2025-12444：フルスクリーンUIのセキュリティUIが正しくない

・CVE-2025-12445：拡張機能でのポリシーバイパス

・CVE-2025-12446：SplitViewのセキュリティUIに誤りがある

・CVE-2025-12447：オムニボックスのセキュリティUIに誤りがある

●OSごとの修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：142.0.7444.59/60

・macOS：142.0.7444.60

・Linux：142.0.7444.59

アップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開を予定している。