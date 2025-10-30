グーグル「Chrome」多数の脆弱性に対処（2025年10月28日のアップデート）

グーグルは10月28日、デスクトップ版の「Google Chrome」で、脆弱性の修正を含むアップデートを公開した。深刻度「高」を含む脆弱性に対応している。
修正された主な脆弱性とOSごとの修正済みバージョンは、以下のとおり。
●修正された主な脆弱性
■深刻度（高）
・CVE-2025-12428：V8 における型の混乱
・CVE-2025-12429：V8における不適切な実装
・CVE-2025-12430：Mediaにおけるオブジェクトのライフサイクルの問題
・CVE-2025-12431：Extensionsにおける不適切な実装
・CVE-2025-12432：V8での競合
・CVE-2025-12433：V8での不適切な実装
・CVE-2025-12036：V8での不適切な実装
■深刻度（中）
・CVE-2025-12434：ストレージでの競合
・CVE-2025-12435：オムニボックスのセキュリティUIが正しくない
・CVE-2025-12436：拡張機能でのポリシーバイパス
・CVE-2025-12437：PageInfoでの解放後使用
・CVE-2025-12438：Ozoneでの解放後使用
・CVE-2025-12439：App-Bound Encryptionでの不適切な実装
・CVE-2025-12441：V8での境界外の読み取り
・CVE-2025-12443：WebXRでの境界外の読み取り
■深刻度（低）
・CVE-2025-12440：Autofillでの不適切な実装
・CVE-2025-12444：フルスクリーンUIのセキュリティUIが正しくない
・CVE-2025-12445：拡張機能でのポリシーバイパス
・CVE-2025-12446：SplitViewのセキュリティUIに誤りがある
・CVE-2025-12447：オムニボックスのセキュリティUIに誤りがある
●OSごとの修正済みバージョン
■デスクトップ版
・Windows：142.0.7444.59/60
・macOS：142.0.7444.60
・Linux：142.0.7444.59
アップデートは今後、数日から数週間かけて順次展開を予定している。