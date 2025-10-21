「三菱UFJカード」が遂に地獄のような対象店ごとの利用金額で貯まるスペシャルポイントの算出方法を改善。10月16日以降の利用分から全対象店の金額を合算する算出方式に変わりました。この神アップデートによりライバル「三井住友カード」超えへと動き出した。あとはどちらがポイントを積み上げられるか？というところ。今回は両社のポイントアップ比較と簡単な方法を僕自身の利用を通して徹底解説します。最後まで読んでね！！

三菱UFJカード“地獄ルール”がついに変更

まずは神アップデートからご紹介。「三菱UFJカード」も「三井住友カード」と同様に業界最高水準である最大20％還元の「ポイントアッププログラム」があるのですが、ポイント算出方法が厳しく使い勝手が悪かったのです。問題は2つ。「店舗ごとの集計方法」と「1000円単位のポイント還元」でした。例えば下記のような買い物をした場合、以前の算出方法ならこうなります。

例：スペシャルポイント還元率15％の場合（1ポイント=5円相当）※10月15日以前 セブンイレブン 購入： 900円 還元ポイント：0ポイント ローソン 購入：1600円 還元ポイント：30ポイント（150円相当）

合計2500円の購入でたったの30ポイント（150円相当）です。ポイント還元率15％を謳っていたにも関わらず、これではポイント還元率6％です。「セブンイレブン」の場合は、あと100円購入すれば30ポイント（150円相当）が手にできます。よく考えてみれば、あまり必要でないものでも100円で購入すれば150円相当もらえるので50円のお得なのです。ただそれを店舗ごとに1ヵ月覚えておかないといけない。これは地獄です。「ローソン」も600円分は切り捨てとなります。そして今回からこのようになります。

例：スペシャルポイント還元率15％の場合（1ポイント=5円相当）※10月16日以降 セブンイレブン 購入：900円 ローソン 購入：1600円 合計：2500円 還元ポイント：75ポイント（375円相当）

別に変に持ち上げるつもりはありません。「三菱UFJカード」が当たり前のことを当たり前にできる形になっただけです。何故なら例に上げた「セブンイレブン」も「ローソン」も「三井住友カード」の「Vポイントアッププログラム」の対象店舗です。ちなみに僕は以前、ポイントアップの条件で「三井住友カード」より「三菱UFJカード」の方が数％でしたが上でした。だけど上記2店舗では「三井住友カード」で支払っていました。覚えておくのも大変ですし、結果切り捨て分で損をする可能性が高いという思いからです。それが今回の改善で一切なくなった。「三菱UFJカード」と「三井住友カード」の本当の戦いはここからだと思います。戦いは「どちらが簡単にポイントアップできるか？」です。