エアドゥ、電話でのクレカ決済を停止　不正利用増加で

2025年10月29日 12時25分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

AIRDOのニュースリリース

　北海道向け航路を中心に展開するAIRDO（エアドゥ）は10月27日、同社の「予約・案内センター」での電話によるクレジットカード決済について、2025年11月4日より当面の間、受付を休止することを公表した。

　クレジットカードの不正利用が増加している昨今の情勢を受けた対応で、前述の予約・案内センターでも不正利用が確認されているという。

　同社は利用者に対して、航空券を購入する際は同社ウェブサイトを利用するよう案内している。

