このページの本文へ

最大15％還元！楽天ペイお得な自治体キャンペーン 2025年11月分追加

2025年10月30日 17時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
楽天のロゴ

　楽天ペイのポイント還元率が大幅アップする自治体キャンペーン。2025年11月開始分の参加自治体が追加されました。この記事では発表済みの自治体とあわせて、10月30日現在の最新情報をご紹介します。

　気になる還元率は最大15％！対象エリアで買い物をするなら、この機会をお見逃しなく。

北海道

●北海道

当別町「当別町キャッシュレス買い物応援キャンペーン」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分
対象店舗：「楽天ペイ」のコード決済を利用でき、キャンペーンに参加する北海道石狩郡当別町の対象店舗（一部を除く）
対象決済方法：楽天ペイのコード決済
ポイント還元率：最大15%
付与上限：
・1回あたり：3000ポイント
・期間あたり：3000ポイント

関東

●千葉県

佐倉市「家計を応援！佐倉市キャッシュレスで最大10%戻ってくるキャンペーン！」

開催期間：2025年11月1日0時〜11月30日23時59分
対象店舗：「楽天ペイ」のコード決済を利用でき、キャンペーンに参加する千葉県佐倉市の対象店舗（一部を除く）
対象決済方法：楽天ペイのコード決済
ポイント還元率：最大10%
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント

君津市「君津市応援キャンペーン キャッシュレス決済で最大10%が戻ってくる！第4弾」

開催期間：2025年11月1日0時〜12月31日23時59分
対象店舗：「楽天ペイ」のコード決済を利用でき、キャンペーンに参加する千葉県君津市の対象店舗（一部を除く）
対象決済方法：楽天ペイのコード決済
ポイント還元率：最大10%
付与上限：
・1回あたり：1000ポイント
・期間あたり：5000ポイント

 

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン