いまや雑貨だけではなく衣料品や食品など幅広い商品を取り扱う、みんな大好き「無印良品」が、10月24日から「無印良品」メンバーなら10％オフとなる「無印良品週間」がスタートしました。今まさに絶賛開催中なのですが、既報の通り、物流障害によってネットストアの注文受付を停止することとなりました。ですので、今回は異例の“店舗限定”の「無印良品週間」となります。ただ、はっきり言います。店舗で購入する方が絶対お得です。10％オフの「無印良品週間」が、さらに5％オフになったり、15％還元されたり。今回はサイバー攻撃に負けない「無印良品」のお得な店舗購入方法を全部教えちゃいます！！最大の注意点もありますので絶対最後まで読んでね！！

無印良品週間とは

まずは知らない人のために「無印良品週間」を超簡単に説明します（知ってる人は飛ばしてね）。これは先程もお伝えしたように「無印良品」のメンバーを対象に、一部対象外商品を除く、ほとんどの商品が10%オフになる、年に数回程度しか開催されない期間限定の割引キャンペーンとなります。今回の期間はこちらです。

【無印良品週間】 期間：10月24日（金）～11月3日（月） 内容：無印良品メンバー全品10％オフ（※一部商品除く）

会員登録は必須ですので絶対作りましょう。サイトからでも登録できますが、これからのことを考えて「MUJIアプリ」をダウンロードして会員登録してみましょう。メールアドレスを入力すると認証コードが届くので、画面に入力して認証します。お客様情報を入力し、メンバーの規約に同意すれば登録完了となります。「MUJIアプリ」で登録をすれば、すでにホーム画面に「無印良品週間」のクーポンがあると思います。タップしてバーコードを表示させレジで提示すれば10％オフとなります。購入でポイントも貯まります。

ではここから、「無印良品」のお得な店舗購入方法をお伝えします。