Amazonスマイルセール、Appleギフトカード購入でポイント還元率アップを狙おう

Amazon.co.jpでは11月4日までの「スマイルSALE」にあわせて、エントリー＋合計1万円以上の買い物でポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」も開催しています。

この記事では、欲しいモノをすべて買っても1万円に届かないという人のために、悩みを解決できる意外な商品をご紹介します。

その商品は「Apple Gift Card」。iPhoneやiPadなど、アップル製品のユーザーにはお馴染みのプリペイドカードです。

こちらは額面が1000円スタートとなっており、複数枚の同時購入にも対応。購入金額を柔軟に調整できるため、ポイントアップキャンペーンの買い足し用にぴったりの商品です。

販売形態はメールやSMSでコードが送られてくる「Eメール／テキストメッセージタイプ」と、物理的なカードが届く「配送タイプ」の2種類を用意。自分用なら使用後にゴミが出ない「Eメール／テキストメッセージタイプ」を、家族や友人にプレゼントするならギフトラッピングを追加できる「配送タイプ」を選ぶのがよいでしょう。