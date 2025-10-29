このページの本文へ

Amazonスマイルセール、Appleギフトカード購入でポイント還元率アップを狙おう

2025年10月29日 14時45分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

　Amazon.co.jpでは11月4日までの「スマイルSALE」にあわせて、エントリー＋合計1万円以上の買い物でポイント還元率がアップする「ポイントアップキャンペーン」も開催しています。

　この記事では、欲しいモノをすべて買っても1万円に届かないという人のために、悩みを解決できる意外な商品をご紹介します。

AmazonスマイルSALEのページへ
 
ポイントアップキャンペーンのページへ
 

　その商品は「Apple Gift Card」。iPhoneやiPadなど、アップル製品のユーザーにはお馴染みのプリペイドカードです。

　こちらは額面が1000円スタートとなっており、複数枚の同時購入にも対応。購入金額を柔軟に調整できるため、ポイントアップキャンペーンの買い足し用にぴったりの商品です。

　販売形態はメールやSMSでコードが送られてくる「Eメール／テキストメッセージタイプ」と、物理的なカードが届く「配送タイプ」の2種類を用意。自分用なら使用後にゴミが出ない「Eメール／テキストメッセージタイプ」を、家族や友人にプレゼントするならギフトラッピングを追加できる「配送タイプ」を選ぶのがよいでしょう。

 
Amazon スマイルSALEでApple Gift Card (Eメール送信)を入手
 

