Xのアルゴリズムに不具合、マスク氏が改善策発表

Gage Skidmore, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

イーロン・マスク氏は10月27日、X（旧Twitter）のフォロー中のタイムラインの表示設定を変更する方針を示した。「フォロー中」フィードに「フォローしているすべての人の投稿すべてを表示」か「ハイライトのみを表示」の選択設定を追加するという。

背景は、Xのアルゴリズムに発生していた不具合だ。マスク氏の投稿によると、「For You」アルゴリズムの不具合で、ユーザーがフォローしているアカウントからの投稿が大幅に少なく表示されていたという。不具合は10月28日中には修正される予定とされている。

マスク氏は問題の対処に際して、ただ不具合を修正するだけではなく、フォロー中のフィードの柔軟性を高めるような設定を導入しようと考えたようだ。