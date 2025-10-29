マイクロソフト、OpenAIの27％を保有へ

10月29日、マイクロソフトとOpenAIの提携が新たな段階に入った。

まず、OpenAIが「公益法人（PBC）」へと移行することをマイクロソフトが支持した。マイクロソフトはOpenAIグループPBCの約1350億ドル分（約20兆円、約27%）を保有することになる。

次に、マイクロソフトは引き続き「フロンティアモデルパートナー」として、OpenAIの最先端モデルの独占的知的財産権とAzure APIの独占利用権を保持する。権利はAGIが宣言されるまで続くことになる。

また、マイクロソフトは2032年まで、モデルおよび製品に関する知的財産権を延長する。AGI以後のモデルについても一定の安全措置のもとで権利を保持する。

一方で、マイクロソフトの権利からOpenAIの消費者向けハードウェアが除外される。OpenAIは他の企業と製品を共同開発できるようになる。APIはAzureの独占だが、それ以外の製品については他社のクラウド上でも提供できる。マイクロソフト自身も他社と組み、独自にAGIを開発できるようになった。

加えて、OpenAIは新たに2500億ドル（約38兆円）分のAzureサービスを購入することが定められた。