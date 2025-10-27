毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回は目黒蓮さんのCMも話題のモトローラの折りたたみ機「razr 60」を紹介！ スペック的にはハイエンドというわけではないですが、背面の大きなディスプレーが使いやすかったり、AIが強力だったり、PANTONEカラーのアカ抜けたデザインも魅力的な1台。3大キャリアでの取り扱いも始まって、メジャー度大幅アップのrazr 60の実力を実機で詳しく紹介します！

▽放送情報

放送日： 2025年10月27日（月）

時間 ： 18:30～ 放送予定

番組 ： モトローラの折りたたみ機「razr 60」が知名度爆上げ中！実機レビューでチェック！の巻：スマホ総研定例会360

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）