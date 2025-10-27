このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第360回

2025年10月27日（月）18時30分から生放送

モトローラの折りたたみ機「razr 60」が知名度爆上げ中！実機レビューでチェック！の巻：スマホ総研定例会360

2025年10月27日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回は目黒蓮さんのCMも話題のモトローラの折りたたみ機「razr 60」を紹介！　スペック的にはハイエンドというわけではないですが、背面の大きなディスプレーが使いやすかったり、AIが強力だったり、PANTONEカラーのアカ抜けたデザインも魅力的な1台。3大キャリアでの取り扱いも始まって、メジャー度大幅アップのrazr 60の実力を実機で詳しく紹介します！

▽放送情報
放送日：　2025年10月27日（月）
時間　：　18:30～　放送予定
番組　：　モトローラの折りたたみ機「razr 60」が知名度爆上げ中！実機レビューでチェック！の巻：スマホ総研定例会360

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

