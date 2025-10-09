石川温のPCスマホニュース解説 第255回
楽天モバイル“値上げしない宣言”に他社が苦言 「自分たちでネットワークを構築しないくせに」
2025年10月09日 07時00分更新
楽天モバイルの三木谷浩史会長は9月30日、プレスカンファレンスで「値上げをしない」宣言をした。昨今、電気代や人材費の高騰などで、既存3キャリアが値上げプランを発表するなか、楽天モバイルはあえて「値上げしない」とアナウンスすることで、他キャリアからのユーザー獲得を狙うようだ。年内にも1000万契約を超えようとしている楽天モバイルは、今回の宣言で、顧客獲得に弾みをつけたいのだろう。
ただ、楽天モバイルの「値上げしない」宣言に対して、不快感を示すのが他キャリア関係者だ。
「楽天モバイルは、地方や都心部などにおいて、KDDIのローミングに依存している。自分たちでネットワークを構築しないくせに『値上げしない』なんてかっこつけるのはどうかしている」（他キャリア幹部）というのだ。
