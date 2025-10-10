ヤフオク、配送料値上げ　「宅急便コンパクト」490円に　11月10日から

LINEヤフーは10月9日、Yahoo!オークション（ヤフオク）の「おてがる配送」について、11月10日より、サービス利用料（送料）を一部改定することを明らかにした。最大で40円の値上げとなる。

改定対象の配送方法と改定後の料金は以下のとおり。

●出品者負担の場合の送料 ■おてがる配送（ヤマト運輸） ・ネコポス：210円（10円値上げ）

・宅急便コンパクト（EAZY）：490円（40円値上げ） ■おてがる配送（日本郵便） ・ゆうパケットポストmini：160円（10円値上げ）

・ゆうパケットポスト：210円（10円値上げ）

・ゆうパケット：215円（10円値上げ）

・ゆうパケットプラス：410円（30円値上げ）

●落札者負担の場合の送料 ■おてがる配送（ヤマト運輸） ・宅急便コンパクト（EAZY）：520〜1070円（一律40円値上げ） ■おてがる配送（日本郵便） ・ゆうパケットプラス：440円（30円値上げ）

新料金は11月10日0時以降、「配送会社が荷物の発送受付を完了」した物から適用予定。

なお、送料落札者負担の取引では、料金改定前に取引情報が入力されると、落札者が支払う送料より出品者が立て替える送料の方が高くなる場合がある。同社はトラブルを防ぐため、「オークション終了日を11月10日以降に設定する」「送料出品者負担の形で出品する」などの対策をとるよう出品者に勧めている。