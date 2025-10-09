わずか960gの超軽量AIノート「Acer Swift Edge 14 AI」　最薄9.3mmで高性能

日本エイサーが10月9日、薄型軽量ノートPCシリーズ「Swift」から新モデル「Acer Swift Edge 14 AI」を発売した。直販価格は25万9800円。

わずか約960gという軽さと、最薄部約9.3mmのスリム設計が最大の特徴。マグネシウムとアルミニウムを組み合わせたボディに、UVコーティングを施したソフトタッチキーボードと180度開閉ヒンジを備える。耐久性はMIL-STD 810Hに準拠し、過酷な環境にも耐える堅牢性を実現した。

CPUにはIntel Core Ultra 7 258Vを搭載。AI専用エンジン「AI Boost」により、最大47TOPSのAI処理性能を発揮する。LPDDR5Xメモリー32GB、1TB SSDを搭載し、マルチタスク処理にも余裕がある。

ディスプレーは2880×1800ドットの14型OLEDタッチパネルで、VESA DisplayHDR True Black 600認証を取得。独自の「DustDefender」冷却システムを採用し、ファンの回転方向を自動切り替えてホコリを排出して、PC内部を常に清潔に保つという。

サウンド系には、出力を従来比200％向上させた「Acer Ultra Boost」スピーカーを搭載。DTS:X Ultra Audioに対応し、臨場感ある音を実現するという。通信はWi-Fi 7とBluetooth 5.4に対応し、インターフェースはUSB4（Thunderbolt 4対応）×2、USB-A×2、HDMIなどを搭載する。