ChatGPT、性的表現を解禁へ　成人向けに、12月から

OpenAIのサム・アルトマンCEOが現地時間10月15日、公式X（旧Twitter）でChatGPTの今後の方針について投稿した。アルトマンCEOは、これまでChatGPTを「精神的健康への影響を慎重に扱うためにかなり制限していた」と説明し、ユーザー体験が損なわれていたことを認めた。そのうえで、深刻なメンタルヘルス上の問題を軽減できる新たな仕組みが整ったとして、今後は多くの場面で制限を緩和すると明言した。

アルトマンCEOによると、数週間以内に「ChatGPTがより人間的にふるまう」新バージョンを公開する予定だという。この新バージョンでは、ユーザーが望む場合に限り、絵文字を多用したり、より親しみやすくフレンドリーな人格で応答したりできるようになる。アルトマンは「（旧モデルの）GPT-4oで好まれていたような振る舞いを再現しつつ、それ以上に良いものにしたい」と述べた。

さらに12月には、年齢確認機能（エイジゲーティング）を本格導入し、「大人のユーザーは大人として扱う」という原則のもとで、より幅広いコンテンツを許可する方針も示した。投稿では、確認済みの成人ユーザー向けに「エロティカ（性的表現を含む創作）」を解禁する計画も明かしている。

ChatGPT（GPT-5）は、倫理面・安全面を重視するあまり、表現や会話の幅が狭まったとの批判も受けていた。今回の発表は、そうしたバランスの再調整を目指す動きとして注目されている。