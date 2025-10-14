au、ロシアで国際ローミングのデータ通信とSMSが利用不能に

KDDIは10月14日、ロシア国内でauの国際ローミング（au世界サービス）の一部機能が利用できなくなっていることを明らかにした。

対象はデータ通信およびSMSで、音声通話には支障はないとしている。

同日12時現在、原因や復旧予定時期などの情報は発表されていない。