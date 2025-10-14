このページの本文へ

au、ロシアで国際ローミングのデータ通信とSMSが利用不能に

2025年10月14日 14時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
auのロゴ

　KDDIは10月14日、ロシア国内でauの国際ローミング（au世界サービス）の一部機能が利用できなくなっていることを明らかにした。

　対象はデータ通信およびSMSで、音声通話には支障はないとしている。

　同日12時現在、原因や復旧予定時期などの情報は発表されていない。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン