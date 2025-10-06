毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

今回取り上げる端末は「Xiaomi 15T Pro」ですが、なんとXiaomiブランド・プロダクトスポークスパーソンの安達晃彦さんがゲストに登場！ 端末の魅力を中の人自らが解説してくれます。そのほか、Xiaomiにまつわるあんなことやこんなことも聞いちゃいましょう！

▽放送情報

放送日： 2025年10月6日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： シャオミの中の人がXiaomi 15T Proの魅力を語る！ 17は？ EVは？ なんでも聞いてみようの巻：スマホ総研定例会359

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）