スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第359回

2025年10月6日（月）20時から生放送

シャオミの中の人がXiaomi 15T Proの魅力を語る！ 17は？ EVは？ なんでも聞いてみようの巻：スマホ総研定例会359

2025年10月06日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　今回取り上げる端末は「Xiaomi 15T Pro」ですが、なんとXiaomiブランド・プロダクトスポークスパーソンの安達晃彦さんがゲストに登場！ 端末の魅力を中の人自らが解説してくれます。そのほか、Xiaomiにまつわるあんなことやこんなことも聞いちゃいましょう！

▽放送情報
放送日：　2025年10月6日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　シャオミの中の人がXiaomi 15T Proの魅力を語る！ 17は？ EVは？ なんでも聞いてみようの巻：スマホ総研定例会359

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

2025年10月6日（月）20時から生放送

シャオミの中の人がXiaomi 15T Proの魅力を語る！ 17は？ EVは？ なんでも聞いてみようの巻：スマホ総研定例会359

■2025年10月9日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 30～

■2025年10月10日（金）20時から生放送

『今週のASCII.jp注目ニュース』生放送（10/4～10/10ぶん）

