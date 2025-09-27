世界一速いEV「Xiaomi SU7 Ultra」が秋葉原で展示中！ 未来のドライブにワクワクが止まらない

9月26日～28日18時まで秋葉原のベルサール秋葉原で開催されている「Xiaomi EXPO 2025」。シャオミの新製品を一挙に展示するだけでなく、その場で購入もできるという、シャオミファンなら駆けつけたくなるイベントだ。

20種類以上の製品が発表会でお披露目されたが、その中で一際目を引く存在が発表会では触れられなかった、シャオミのEV「Xiaomi SU7 Ultra」だ。通りに面したエリアに置かれている真っ黄色のボディーは非常に目立ち、通りすがりの人も足を止めて熱心に撮影していた。

世の中でイチバン速いEV「Xiaomi SU7 Ultra」

このXiaomi SU7 Ultra、日本では初公開となる。そして、シャオミが掲げるスローガン「Human×Car×Home」の最後のピースがXiaomi SU7 Ultraである、とシャオミジャパン 副社長の鄭 彦氏は語った。

Xiaomi SU7 Ultraは27分で5万台売ったという数字もすごいが、もっと驚かされるのがクルマとしての速さだ。

イベント会場では誇らしげに「7'04"957」の数字が掲げられているが、これはドイツのサーキット「ニュルブルクリンク北コース」におけるベストタイムで、量産型EVとしては最速タイムになる。つまり、Xiaomi SU7 Ultraは量産型EVとしては一番速いクルマなのだ。なお、最初にXiaomi SU7 Ultraのプロトタイプ（内装を外した、ほぼレーシングカーのようなもの）もニュルブルクリンクを走っており、こちらは6'22"091を叩き出している。これに比類するクルマはなかなかない。

なお、7'04"957という数字は、それまでサルーン最速だったポルシェ「タイカン ターボGT」を上回り、EVの王者だったクロアチアのEVメーカー・リマック「ネヴェーラ」（1914馬力、最高速度400km/hオーバー、約3億円）の「7'05"298」を打ち破っている。

Xiaomi SU7 Ultraのスペックを簡単に紹介すると以下のとおり。

最大出力 ：1548馬力（約1138kW）

最大トルク：1770Nm

加速性能 ：0-100km/h 1.98秒

最高速度 ：350km/h

モーター ：3基（前1/後2、トライモーター構成）

航続距離 ：CLTCモードで約630km

ボディサイズ：全長5115×全幅1970×全高1465mm、ホイールベース3000mm

車両重量 ：約1900kg

今回の展示では、残念ながらコクピットに座ることはできず、ドアを開けられないとのことなので、止まった状態だができる限り詳細な写真を撮ったので、フォトレポートをお届けする。

Xiaomi SU7 Ultraは、単なる”速い”だけのEVではない。それは最先端のテクノロジー、息をのむようなデザイン、そしてドライバーを熱くするパフォーマンスが一体となった、新時代のラグジュアリースポーツセダンだ。シャオミが示す未来のクルマを、ぜひその目で確かめてみてほしい。

心を奪われる力強くもエレガントなデザイン

ドライバーを昂らせる車内空間