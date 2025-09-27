このページの本文へ

世界一速いEV「Xiaomi SU7 Ultra」が秋葉原で展示中！ 未来のドライブにワクワクが止まらない

2025年09月27日 12時00分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

　 9月26日～28日18時まで秋葉原のベルサール秋葉原で開催されている「Xiaomi EXPO 2025」。シャオミの新製品を一挙に展示するだけでなく、その場で購入もできるという、シャオミファンなら駆けつけたくなるイベントだ。

　20種類以上の製品が発表会でお披露目されたが、その中で一際目を引く存在が発表会では触れられなかった、シャオミのEV「Xiaomi SU7 Ultra」だ。通りに面したエリアに置かれている真っ黄色のボディーは非常に目立ち、通りすがりの人も足を止めて熱心に撮影していた。

世の中でイチバン速いEV「Xiaomi SU7 Ultra」

　このXiaomi SU7 Ultra、日本では初公開となる。そして、シャオミが掲げるスローガン「Human×Car×Home」の最後のピースがXiaomi SU7 Ultraである、とシャオミジャパン 副社長の鄭 彦氏は語った。

　Xiaomi SU7 Ultraは27分で5万台売ったという数字もすごいが、もっと驚かされるのがクルマとしての速さだ。

　イベント会場では誇らしげに「7'04"957」の数字が掲げられているが、これはドイツのサーキット「ニュルブルクリンク北コース」におけるベストタイムで、量産型EVとしては最速タイムになる。つまり、Xiaomi SU7 Ultraは量産型EVとしては一番速いクルマなのだ。なお、最初にXiaomi SU7 Ultraのプロトタイプ（内装を外した、ほぼレーシングカーのようなもの）もニュルブルクリンクを走っており、こちらは6'22"091を叩き出している。これに比類するクルマはなかなかない。

　なお、7'04"957という数字は、それまでサルーン最速だったポルシェ「タイカン ターボGT」を上回り、EVの王者だったクロアチアのEVメーカー・リマック「ネヴェーラ」（1914馬力、最高速度400km/hオーバー、約3億円）の「7'05"298」を打ち破っている。

　Xiaomi SU7 Ultraのスペックを簡単に紹介すると以下のとおり。

最大出力　：1548馬力（約1138kW）
最大トルク：1770Nm
加速性能　：0-100km/h 1.98秒
最高速度　：350km/h
モーター　：3基（前1/後2、トライモーター構成）
航続距離　：CLTCモードで約630km
ボディサイズ：全長5115×全幅1970×全高1465mm、ホイールベース3000mm
車両重量　：約1900kg

　今回の展示では、残念ながらコクピットに座ることはできず、ドアを開けられないとのことなので、止まった状態だができる限り詳細な写真を撮ったので、フォトレポートをお届けする。

　Xiaomi SU7 Ultraは、単なる”速い”だけのEVではない。それは最先端のテクノロジー、息をのむようなデザイン、そしてドライバーを熱くするパフォーマンスが一体となった、新時代のラグジュアリースポーツセダンだ。シャオミが示す未来のクルマを、ぜひその目で確かめてみてほしい。

心を奪われる力強くもエレガントなデザイン
ドライバーを昂らせる車内空間

ドアを開けると、そこには豪華さとスポーティネスが完璧に調和した空間が広がる

ハンドルに付いている赤いスイッチが気になる

基本的にこのタブレットのようなもので操作をする

リアウィングはカーボン製

大径カーボンセラミックローターが目を引く。フロントタイヤは265/35ZR21

タイヤはスーパーカーの純正タイヤとしておなじみの、ピレリ P ZERO TROFEO RS。リアは325/30ZR21

ブレーキキャリパーには「akebono」のマークが。日本の曙ブレーキが採用されている

エアダクトはダミーらしい

インテリアには、高価なアルカンターラやカーボンファイバーが惜しみなく使用されている

激しいドライビングのために新設計された豪華なスポーツシートは、アルカンターラで覆われ、強化されたサイドサポートが体をしっかりとホールド

4ドア5人乗り。実用性も兼ねている

リアシートもアルカンターラで豪華

前席には50Wのワイヤレス急速充電器、後部座席には冷蔵・保温機能付きのボックスが備わるなど、快適性を高める装備も充実

ミラーもカーボンでスポーティー

センサーやカメラが車体のいたるところに設置されている

見づらいが、ここにはカメラだけでなく、NFCのリーダーもある

U字型のエアロパーツや大型フロントスポイラーは前輪のダウンフォースを効果的に高める

車高はそれなりに低い

高速走行時の安定性を確保するため、車体全体に高性能なエアロダイナミクスコンポーネントが採用されている

「直感に沿った美学」という設計理念のもと、スピードとエレガンスを見事に融合させている

このボディーカラーは、稲妻から着想を得た「閃電黄（ライトニングイエロー）」

サーキット愛好家のために、サーキットプロフェッショナルパッケージというオプションも用意

青いブレーキパッドはakebono製？

こちら、26日から販売されている、SU7のダイキャストカー。日本に来るまで、これを愛でて待とう！

