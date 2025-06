6月7日、ロンドンで開催された「グランツーリスモ ワールドシリーズ 2025」の開幕戦にて、シャオミのスーパーEV「Xiaomi SU7 Ultra」が中国車として初めて同ゲームに収録されることが発表され、さらにサプライズでコンセプトカーの「VISON GRANTURISMO」にも登場することが予告されました(「グランツーリスモ 7」にシャオミのEV「Xiaomi SU7 Ultra」が初登場! 世界中の人がシャオミEVを体験可能に)。

リアルドライビングシミュレーターの金字塔である「グランツーリスモ7」(以下GT7)と、急成長を遂げるテクノロジー企業のシャオミがコラボレーションすることで、どのようなシナジーを生み出すのか? コラボのきっかけを始め、Xiaomi SU7 Ultraの乗り味や、ゲーム内でXiaomi SU7 Ultraはどのように再現されるのか?

大会の会場となるロンドンの地で、GT7を開発するポリフォニー・デジタルの代表でありGTシリーズプロデューサーの山内一典氏と、Xiaomi EVのチーフテストドライバー兼車両性能開発責任者であるZhoucan Ren氏にお話を聞きました。

コラボレーションの始まりは、山内氏がグランツーリスモの中国スタッフに「今、中国で一番面白い自動車メーカーはどこか」と尋ねたことでした。その答えが「シャオミ」だというのです。山内氏はすぐ、シャオミにメールを送付したといいます。

決定打となったのは、その後のシャオミ側の対応でした。山内氏がF1観戦(上海GP、2024年4月20~21日)のため上海に滞在していることを知るやいなや、シャオミの担当者が北京からすぐに駆けつけたのです。このレスポンスの速さに、山内氏はまず感動したと語りました。そしてシャオミCEOの雷軍(レイジュン)氏とも会談しました。

Xiaomi CEOのレイ・ジュンさんと、お話する機会がありました。 グランツーリスモの中国語版を正式にリリースしていないのにもかかわらず、Xiaomiのみなさんは、とにかくグランツーリスモの熱狂的なファンで、それは嬉しい驚きでした。



