毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

Xperiaのミドルクラス機をいち早くチェック！ 一般的な19.5：9の画面を採用したほか、ミドルクラスとしては大型のセンサーを搭載するなど、カメラ機能を強化。国内メーカーのライバルに真っ向対抗した印象の1台を詳しくレビューします！

▽放送情報

放送日： 2025年9月29日（月）

時間 ： 20:00～ 放送予定

番組 ： Xperia 10 VII 実機レビュー！デザイン刷新＆即撮りボタンでカメラ体験が進化の巻：スマホ総研定例会358

▽スマホ総研メンバー紹介

オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）

スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）

つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）

エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）

ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）