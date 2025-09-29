このページの本文へ

スマホにまつわるあれこれをゆるふわトーク「スマホ総研 定例会」 第358回

2025年9月29日（月）20時から生放送

Xperia 10 VII 実機レビュー！デザイン刷新＆即撮りボタンでカメラ体験が進化の巻：スマホ総研定例会358

2025年09月29日 07時00分更新

文● ASCII

　毎週月曜夜は、アスキー編集部で四六時中スマートフォンの話ばかりしている“スマホ総研”のメンバーが、入れ替わり立ち替わり、スマホに関するちょっとしたトークを生放送でお届けします。

　Xperiaのミドルクラス機をいち早くチェック！ 一般的な19.5：9の画面を採用したほか、ミドルクラスとしては大型のセンサーを搭載するなど、カメラ機能を強化。国内メーカーのライバルに真っ向対抗した印象の1台を詳しくレビューします！

▽放送情報
放送日：　2025年9月29日（月）
時間　：　20:00～　放送予定
番組　：　Xperia 10 VII 実機レビュー！デザイン刷新＆即撮りボタンでカメラ体験が進化の巻：スマホ総研定例会358

▽スマホ総研メンバー紹介
オカモト（総研主席研究員/BOSS：胃腸は最弱）
スピーディー末岡（主席研究員：速いモノ大好きスペック厨）
つばさ（MC/スマホの先生：Apple端末大好き女子）
エリコ（ウェアラブル研究員：スマートウォッチLOVE）
ミナミダ（新米研究員：全日本ギャルゲー研究会所属）

【お知らせ】
　「スマホ総研定例会」の目次ページ公開中！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/654/1654639/

アスキーTV の生放送予定

YouTube

