千葉・幕張メッセで本日より開催したゲームの祭典「東京ゲームショウ2025（以下、TGS2025）」。その初日レポートをお届けしよう。開催期間は、2025年9月25日～28日（一般日は9月27日と28日）となる。

人がスゴく多い熱狂の初日！整理券は争奪戦へ

晴天にも恵まれ、空調などのトラブルもなく始まったTGS2025初日。筆者は開場となる10時より前に到着していたが、受付の時点ですごい人数がいて驚いた（一般公開日の開場は9時30分）。

受付を済ませ、一番に気になっていたカプコンブース（ホール7）の「モンスターハンターワイルズ」へと突撃。しかしそこには無情にも「整理券配布終了」の文字が。

それだけ注目を集めているタイトルなのは事実。試遊するにはもっと早く来る必要があったようだ。ちなみに試遊内容は無料タイトルアップデート第3弾で追加される「ファイナルファンタジーXIV」とのコラボモンスター「オメガ・プラネテス」討伐。TGS2025が終わった翌日の9月29日には実装されるので、ここで遊べなかった人も少しだけ待とう。

また、その隣には2026年3月13日発売の「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」と「モンスターハンターアウトランダーズ」の試遊があった。こちらはどちらも並べば体験可能とのことでプレイ。

「モンスターハンターストーリーズ3」は序盤のストーリー部分を並んでいる間に映像として流しておき、実際の体験はその直後からというスムーズな導入で親切さを感じた。ゲーム体験としても「モンスターハンターストーリーズ2」から進化を感じる出来で、発売がいまから楽しみだ。

「モンスターハンターアウトランダーズ」は世界初試遊ということで気になっていたタイトル。思ったよりスマホ操作でも戦いやすく、モンスターの部位をロックすることで距離感や攻撃の方向もある程度補正されるのはよかった。専用の素材を消費して移動をサポートするクラフトをどこでも作れるのは便利。

なお、「モンスターハンターアウトランダーズ」はLevel Infinite（ホール2）ブースでも試遊が可能。むしろメーカーとしてはそちらがメインなのだが、筆者が見に行ったときには「整理券対応（配布終了）」となっていた。もしそちらがダメなら、カプコンブースのほうが人が少ない「穴場」になるかもしれない。

日本一ソフトウェアの新作アクションRPG「凶乱マカイズム」（セガブース・ホール4）では、難易度の異なるステージを用意。武器種も拳や剣のほか銃や杖など、いろいろなものを選べるので好きな武器で「ケタ違い」のアクションを楽しめる。1プレイが短いため、可能ならもう何回か遊びたいと思える面白さだった。

レベルファイブ（ホール3）にて試遊出展の「レイトン教授と蒸気の新世界」もプレイ。単純なクイズではなく、ひねったナゾトキを3つほど体験できた。そうそう、「レイトン教授」シリーズってこんな感じだったよなと思えるようなナゾが待っているのでお楽しみに。

1日ぐるりと巡っていて、さまざまなところで熱量が渦巻いているのを感じられた。なかでもNetEase Gamesが贈る新作オープンワールドRPG「無限大ANANTA」（ホール6）は、超特大BIGリュックを背負っている人がたくさんいたせいか、とても目についた印象。試遊しようと思ったら待ち時間120分となっており、時間切れで退散する羽目に。

そんな感じで、比較的空いているはずのビジネスデイであっても人が多く、1日かかっても試遊できるタイトルは限られる。筆者的には「モンハンアウトランダーズ」はカプコンブースがねらい目の穴場、「無限大ANANTA」は早めに行くべき目玉、といったところだろうか。

もちろん、ほかにも多数のビッグタイトルがひしめくTGS。目玉タイトルも人それぞれだと思うが、少しでも参考にしてもらい、ぜひ年に一度のゲームの祭典を楽しんでもらいたい。

■東京ゲームショウ2025開催概要