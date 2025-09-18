これだよ求めていたのは！『空の軌跡 the 1st』今後の基準になり得る“フルリメイクの理想形”

日本ファルコムより2025年9月19日に発売するNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）向けRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』。

今回はSteam版を先行でプレイする機会が得られたので、その魅力をレポートしよう。また、本作をプレイして感じた“フルリメイク”の在り方について語らせていただきたい。

●遊びやすいシステムと、惹かれる人間ドラマで夢中に

本作は2004年にPC向けに発売された『英雄伝説 空の軌跡FC』のリメイク作。当時は上から見下ろしの俯瞰視点で表現されていた世界が、21年の時を経てフル3Dで蘇る。

ゲームジャンルはストーリーRPGと銘打っており、物語に主軸を置いたゲーム体験を楽しめる。主人公の少女エステルの視点から、新米の《遊撃士》となって広い王国を旅するお話だ。旅の途中で出会う個性的なキャラクター、遊撃士として立ち向かう数々の障害、いつも隣にいて当たり前だったパートナーとの“恋模様”など、心躍る展開が待っている。

美麗な3Dグラフィックになったこともあいまって、周囲の景色を楽しみながら街道を駆け回るのは非常に楽しい。バトルシステムは「軌跡」シリーズ最新作『界の軌跡』にならい、アクションとコマンドバトルを切り替える現代水準のものに。おかげで突然のエンカウントで動きを止めることなく、スムーズに探索やレベル上げをできるようになったのは嬉しいポイントだ。

いわゆる特技的な《クラフト》は、CPというポイントを消費して使用可能。敵を攻撃したり周囲のオブジェクトを破壊すれば溜まっていくので、比較的使いやすい。

対して魔法的な《アーツ》は、EPというポイントで発動。専用の装備画面でクオーツというアイテムをはめ、その組み合わせで使用できるものが変わる。攻撃、回復、補助、阻害と種類は豊富なので、どれを使うかで戦略は大きく変化。迷ったらちょっとの回復と、広範囲攻撃アーツを使えるよう組んでおくのがオススメだ。

●フルリメイクの理想形？ 1つの“基準”になり得るその出来栄えとは

個人的に今回のリメイクは100点満点の“理想形”と言ってもいい満足感があり、今後の基準またはお手本になり得ると思っている。というのも、リメイク作品に求められているのは「元となった作品の良いところを残しつつ、不便なところを現代水準にアップデートすること」だと思うからだ。

エステルたちの旅という物語性には手を加えず、キャラの細やかな表情まで見えるようにグラフィックを作り込み、事件やドラマの魅せ方はより印象深く、バトルは難易度も含めて自在に設定でき、テンポ良く遊べるようになった。最初から倍速で動けるモードがあるほか、原作にない余計なミニゲームなどを追加していないのも好印象だ。あらゆるものが作り直されているのに、間違いなく『空の軌跡』という軸は変わっていないのがわかる。

『空の軌跡』はこれまで、PC版を初代としてさまざまな機種に移植、リメイクされてきた。筆者が最初に触れたのは、角川ゲームスから発売されたPlayStation Vita版の『英雄伝説 空の軌跡 FC Evolution』だったが、そこで初めてキャラクターがフルボイスとなっていた。絵柄も元のイラストから変更され、原作ファンからすれば非常に思い切ったリメイクだったと言えるだろう。

しかし今回のリメイクはさらに踏み出し、システムやグラフィックスを現代の技術水準で作り直している。ゲームの進化を語る時に誰もが想像する「今の技術であの名作を作り直したらどうなるんだろうなぁ～」を、まさしく現実にした作品だ。

「思い出」はそのままに遊び心地をアップデートし、名作を傑作に生まれ変わらせた『空の軌跡 the 1st』は、古い作品を“フルリメイク”する際の基準になり得る作品だと感じた。個人的には業界としても本作のような形で、過去の名作をフルリメイクしていってほしいと願うばかりである。

『空の軌跡 the 1st』は2025年9月19日発売予定。ファンの期待を裏切らない出来となっていることは保証するので、ぜひプレイを。また、時系列的に一番古い作品で前提知識も必要ないので、新規ユーザーにこそ触れてもらいたい。



【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2025年9月19日

価格：

通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

ブレイサーBOX：1万5400円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2100円（ダウンロード版）

シーズンパス：3850円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition：8950円（ダウンロード版）

空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

※パッケージ版はSwitch／PS5のみ。

※パッケージ版・ダウンロード版いずれかのSwitchソフト『空の軌跡 the 1st』を購入した人は、「アップグレードパス」を購入することで『空の軌跡 the 1st Nintendo Switch 2 Edition』を楽しめる。

CERO：B（12才以上対象）

