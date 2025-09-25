47の国・地域から1136の企業・団体が出展！
日本最大のゲームの祭典「東京ゲームショウ 2025」がついに開幕！
2025年09月25日 15時35分更新
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月25日、「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）を開幕したと発表。開催期間は、2025年9月25日～28日（一般日は9月27日と28日）。
TGS2025の出展社数は1136社、出展小間数は4157小間となり、いずれも過去最大だった2024年を上回り、史上最大規模での開催となるという。また、47の国と地域から企業・団体が出展しており、こちらも過去最多となる。
なお、出展企業や団体の内訳は、国内出展社数が521社、海外出展社数が615社でいずれも過去最多となり、昨年比で約115％となった。出展小間数は4157小間。こちらも昨年（3252小間）を上回り、過去最多となっている。
ちなみに、会場では「CESAゲーム産業レポート2025」のプレビュー版を配布。見かけたら、ゲットしてみてはいかがだろうか。
【東京ゲームショウ2025 出展規模】※2025年9月25日時点（カッコ内は昨年実績）
出展社数：1136社（985社）
出展小間数：4157小間（3252小間）
出展社の国・地域：47（44）
【コーナー・エリア別出展社数】（カッコ内は昨年実績）
・一般展示：335（260）
・スマートフォンゲームコーナー：13（24）
・ゲーミングハードウェアコーナー：62（43）
・ゲーミングライフスタイルコーナー：11（15）
・AR／VRコーナー：16（21）
・eスポーツコーナー：6（8）
・インディーゲームコーナー：294（220）
・SELECTED INDIE 80：80（81）
・オールエクセシビリティコーナー：3（-）
・ゲームアカデミーコーナー：65（56）
・物販コーナー：45（36）
・ビジネスソリューションコーナー：133（162）
・AIテクノロジーパビリオン：15（9）
・ビジネスミーティングエリア：177（116）
・ファミリーゲームパーク：13（13）
【出展社の国・地域】（順不同）
ビジネスデイ来場者、一般公開日来場者の入場方法について
●ビジネスデイ来場者（2025年9月25日・26日）
ビジネスデイ来場者は、正面広場（大階段下）での手荷物検査後、2階中央モールでの受付後、1ホールより入場。本年より、ビジネスデイも手荷物検査を実施する。
●一般公開日来場者（2025年9月27日・28日）
1～8ホールの一般公開日入場口は、イベントホール西側の広場での手荷物検査後、1ホール1階から入場（一部時間帯は8ホール1階からの入場）。
9～11ホールの一般公開日入場口は、11ホール北側の広場付近での手荷物検査後、10ホール1階より入場できる。
身体の不自由な人などに利用できる特別チケット引換券を持っている人は、中央エントランス前の特別チケット窓口に並ぶこと。ファミリーゲームパークは、イベントホール北側の専用入場口から入場可能だ。
●会場内の入場規制について
昨年と同様、1ヵ所に多くの人が集中し過ぎないように、会場各エリア（1-3ホール、4-6ホール、7-8ホール、9-11ホール）の人数を制限するという。各出入口にセンサーを設置し、エリアごとの人数をリアルタイムで管理。エリア内の人数が既定数に達した場合、そのエリアへの入場を制限（入場規制）し、そのほかのエリアへ誘導する。
ただし、入場規制中、当該エリアのブースにおける「試遊予約券」や「ステージ観覧予約券」などを持っている人については、開始時間を確認したうえで、入場規制中でも当該エリアに入場できるようにするという。
●会場内での一部のゲームタイトルの試遊について
TGS2025では、CESA倫理規定・CERO倫理規定のレーティング制度の運用にともない、「Z区分」作品または「Z区分」に相当する表現を含む作品の試遊は、18歳以上のみとなる。年齢制限のあるゲームタイトルの試遊を希望する場合は、年齢確認ができる書類（運転免許証・パスポート・学生証など）の提示が必要に。18歳以上の人は上記書類を持参すること。
「#TGS2025」投稿キャンペーンを開催！
感想や写真を投稿してTGS／公式グッズを当てよう
2025年9月25日から開催される「東京ゲームショウ2025」にあわせて、SNS投稿キャンペーンを実施する。キャンペーン期間中、X（Twitter）にて、公式ハッシュタグ「#TGS2025」をつけてTGS2025に関する感想や写真を投稿した人の中から、抽選で5名にTGS2025公式グッズスペシャルセットをプレゼント。
●キャンペーン概要
実施期間：2025年9月25日0時～9月28日23時59分
参加方法：自身のXアカウントで、TGS2025に関する感想や写真を投稿
※投稿時に「#TGS2025」を必ず付与してください
賞品：TGS2025公式グッズスペシャルセット（抽選で5名）
セット内容：
・メインビジュアルTシャツ ホワイト
・スーツケースベルト
・升＜TGS＞
・フラットポーチ＜TGS>
・A5ステッカー
※発送は日本国内に限らせていただきます。
■東京ゲームショウ2025開催概要
名称：東京ゲームショウ2025（TOKYO GAME SHOW 2025）
主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
共催：日経BP／ソニー・ミュージックソリューションズ
会期：
2025年9月25日 ビジネスデイ 10時～17時
2025年9月26日 ビジネスデイ 10時～17時
2025年9月27日 一般公開日 9時30分～17時
2025年9月28日 一般公開日 9時30分～16時30分
※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります。
※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります。
会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）展示ホール1～11／国際会議場／イベントホール
