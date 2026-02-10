一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会は2月10日、国内最大規模のゲームイベント「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）を、9月17日～21日にかけて開催すると発表した。今年は史上初の5日間開催となる。

今年もリアル会場をメインに、公式番組などオンラインでも催しを開くハイブリッド形式で開催。会場は幕張メッセで、17日～18日がビジネスデイ、19日～21日が一般公開日となる。ちなみに21日は敬老の日で祝日だ。

1日増やした理由は混雑緩和を狙ったもの。より多くの来場者に試遊などを楽しんでほしいと、5日開催を決めたという。

また、入場チケットに新たな券種を追加予定。来場者により満足してもらえるような「サービスを付加したチケット」を発売するとのこと。詳細は不明だ。

開催30周年となる今年のテーマは「史上最長、遊びづくしの5DAYS」。出展する側も来場する側も、よりスケールアップした東京ゲームショウの開催へ向け、半年後に向けた準備を進めていこう。

■東京ゲームショウ2026概要