東京ゲームショウ、史上初の5日間開催に
一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会は2月10日、国内最大規模のゲームイベント「東京ゲームショウ2026」（TGS2026）を、9月17日～21日にかけて開催すると発表した。今年は史上初の5日間開催となる。
今年もリアル会場をメインに、公式番組などオンラインでも催しを開くハイブリッド形式で開催。会場は幕張メッセで、17日～18日がビジネスデイ、19日～21日が一般公開日となる。ちなみに21日は敬老の日で祝日だ。
1日増やした理由は混雑緩和を狙ったもの。より多くの来場者に試遊などを楽しんでほしいと、5日開催を決めたという。
また、入場チケットに新たな券種を追加予定。来場者により満足してもらえるような「サービスを付加したチケット」を発売するとのこと。詳細は不明だ。
開催30周年となる今年のテーマは「史上最長、遊びづくしの5DAYS」。出展する側も来場する側も、よりスケールアップした東京ゲームショウの開催へ向け、半年後に向けた準備を進めていこう。
■東京ゲームショウ2026概要
名称：東京ゲームショウ2026（TOKYO GAME SHOW 2026）
主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）
共催：日経BP／ソニー・ミュージックソリューションズ
会期：
2026年9月17日／18日 10時～17時（ビジネスデイ）
2026年9月19日／21日 9時30分～17時（一般公開日）
※最終日は16時まで
会場：幕張メッセ（展示ホール1～11／国際会議場）、TKP東京ベイ幕張ホール
来場予定者数：30万人
募集小間数：3500小間予定