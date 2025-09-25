一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（略称：CESA）は9月25日、「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）の開催を記念し、会長の辻本春弘氏をはじめ、共催の日経BP代表取締役社長CEOである井口哲也氏、ソニー・ミュージックソリューションズ代表取締役執行役員社長である大谷英彦氏、そして、TGS2025オフィシャルサポーターの本郷奏多さんをゲストに迎え、開会式を行った。

開会式は、辻本春弘会長の挨拶で開始。挨拶の冒頭で、来年の「東京ゲームショウ2026」が史上初の5日間開催となることが発表されると、会場は驚きに包まれた。

また、ゲーム産業の“今”がわかる内容にフルリニューアルした「CESAゲーム産業レポート2025」のプレビュー版についても紹介。12月刊行予定の同誌は、ゲーム産業のファクトブックとして、業界データを網羅的に収録している。今回のプレビュー版は、その中間報告としてTGS2025にあわせ特別に制作された。

会の終盤では、TGS2025でオフィシャルサポーターを務める俳優の本郷奏多さんも登壇。開催が直前に迫った意気込みを聞かれると、「物心がついたときには家にファミコンがあったりと、多分ほとんど全部のハードに触れて、日本のゲームの進化というものを肌で体感してきた世代だと思っています。僕自身も、今でもゲームをすごいプレイするので、今回最新ゲームの情報にたくさん触れられるのが、とても楽しみです。このイベントを盛り上げられるよう、精一杯、頑張っていきたいと思います！」と回答し、会場を盛り上げた。

開会式の最後には、主催一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会の辻󠄀本会長、オフィシャルサポーターの本郷奏多さん、経済産業省の商務・サービス政策統括調整官である江澤氏、文化庁審議官の森友氏、日経BPの井口社長、ソニー・ミュージックソリューションズの大谷社長によるテープカットが行われ、TGS2025が開幕した。

▼開会式の様子は、以下をチェック！

URL：https://www.youtube.com/live/UqfTGHa-jjw?si=yiLu_-8I3ywbYt7O

「CESAゲーム産業レポート2025」について

本日公開、プレス関係者に配布された「CESAゲーム産業レポート2025」（プレビュー版）では、12月発売予定の完全版より、ゲーム産業の主なトピックスをまとめている。

完全版では、世界主要地域を踏まえたグローバル比較とともに、コンソール・PC・モバイルなどプラットフォームごとの主要トピックスや、PCゲームの国内外の出荷状況、また地域戦略の参考にできる中国・オーストラリアへの独自市場調査を行い、各種データを新たに収録している。

ほかにも、ゲーム会社ならではの視点の人材育成施策や福利厚生、雇用・就業統計の解説に加え、ゲーム産業を踏まえたコンテンツ産業全体に関する参考情報を掲載している。さらに、AI、法務関連といった特集を予定している。

【完全版について】

発売日：2025年12月上旬

価格：5万5000円＜書籍版／pdf版（CD-ROM版）＞

判型：A4

ページ数：360ページ

※上記はすべて予定となり、変更となる場合がございます。

■東京ゲームショウ2025開催概要