思った以上にすごい「無限大ANANTA」必見のトレーラー公開
2025年09月24日 18時30分更新
NetEaseは9月23日、高自由度の都市型オープンワールドRPG「無限大ANANTA」のゲームプレイトレーラーを公開。東京ゲームショウ2025にも試遊ブースを出展すると発表した。
本作は2023年に「Project Mugen」として発表されたタイトル。多彩なキャラクターを切り替えながら、広大な都市を自由に飛び回ることができる。
トレーラーでは、手からワイヤーのようなものを出して街中をスイングする姿や、アクションバトルシーン、別キャラを切り替えてピンチを脱する演出など、初めて見る要素が数多く公開された。
映像を見たユーザーからは「すごいなこれ、原神×グラセフか」「戦闘はジャッジアイズっぽい」「ビルに張り付くのまんまスパイダーマンｗ」など他作品を想起させる要素を挙げつつ、「面白そう」と口をそろえて述べている。
ただ、「これ無料でいいのか？」「問題はスマホでやるには絶対重い」「PCスペックの要求エグそう」など、映像のような最高の体験をするにはハードルがありそうだと懸念する声も。
なお、2025年9月25日～28日にかけて千葉・幕張メッセで開催する「東京ゲームショウ2025」において、試遊ブースなどを出展。ストーリーモードと探索モードで約15分前後の体験ができるという。
映像のクオリティは予想以上だし、いよいよゲームプレイの映像も解禁された。リリース時期はまだ未定だが、そろそろ発表が待ち遠しいところだ。
【ゲーム情報】
タイトル：無限大ANANTA
ジャンル：都市型オープンワールドRPG
配信：NetEase
プラットフォーム：PlayStation 5／iOS／Android／PC
配信日：未定
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
CERO：審査予定
