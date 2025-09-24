NetEaseは9月23日、高自由度の都市型オープンワールドRPG「無限大ANANTA」のゲームプレイトレーラーを公開。東京ゲームショウ2025にも試遊ブースを出展すると発表した。

本作は2023年に「Project Mugen」として発表されたタイトル。多彩なキャラクターを切り替えながら、広大な都市を自由に飛び回ることができる。

トレーラーでは、手からワイヤーのようなものを出して街中をスイングする姿や、アクションバトルシーン、別キャラを切り替えてピンチを脱する演出など、初めて見る要素が数多く公開された。

映像を見たユーザーからは「すごいなこれ、原神×グラセフか」「戦闘はジャッジアイズっぽい」「ビルに張り付くのまんまスパイダーマンｗ」など他作品を想起させる要素を挙げつつ、「面白そう」と口をそろえて述べている。

ただ、「これ無料でいいのか？」「問題はスマホでやるには絶対重い」「PCスペックの要求エグそう」など、映像のような最高の体験をするにはハードルがありそうだと懸念する声も。

なお、2025年9月25日～28日にかけて千葉・幕張メッセで開催する「東京ゲームショウ2025」において、試遊ブースなどを出展。ストーリーモードと探索モードで約15分前後の体験ができるという。

映像のクオリティは予想以上だし、いよいよゲームプレイの映像も解禁された。リリース時期はまだ未定だが、そろそろ発表が待ち遠しいところだ。

【ゲーム情報】

タイトル：無限大ANANTA

ジャンル：都市型オープンワールドRPG

配信：NetEase

プラットフォーム：PlayStation 5／iOS／Android／PC

配信日：未定

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

CERO：審査予定

©1997-2025 NetEase, Inc.All Rights Reserved