ビッグタイトルが多数出展され、4日間の総来場者数が26万3101人と大いに盛り上がった「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）。2026年の開催では一般公開日が3日間になるとのことで、さらなる盛り上がりを見せそうだ。

そんな熱気に包まれた会場を彩ったのが、各メーカーのコンパニオンや公式コスプレイヤーたち。TGS2025の振り返りとして、その美しい姿をとくとご覧あれ！