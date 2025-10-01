東京ゲームショウ2025レポート 第22回
今年も豊作！ショウを彩ったコンパニオン／公式コスプレイヤーで「東京ゲームショウ2025」を総まとめ【TGS2025】
2025年10月01日 16時00分更新
ビッグタイトルが多数出展され、4日間の総来場者数が26万3101人と大いに盛り上がった「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）。2026年の開催では一般公開日が3日間になるとのことで、さらなる盛り上がりを見せそうだ。
そんな熱気に包まれた会場を彩ったのが、各メーカーのコンパニオンや公式コスプレイヤーたち。TGS2025の振り返りとして、その美しい姿をとくとご覧あれ！
