ASCII主催「TOKYO Gaming-PC STREET 5」公式ガイド

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原Ⅱ 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPCの選び方は十人十色。やりたいタイトル、予算の都合などにあわせて、選択肢は無数にあります。「PCでゲームをやってみたいけど、どう選べばいいのか」と悩む人もいれば、「とにかく自分好みのスペックの一台がほしい！」と熱望している人もいるでしょう。

ゲーミングPCを購入する際に、「BTOゲーミングPC」を選ぶという選択肢があります。「BTO（Build To Order）」とは、既成のPCより詳細にパーツ構成（CPU、メモリー、SSDなど）をカスタマイズすること。初心者なら希望にぴったりのPCが、こだわり派なら自分好みのPCが手に入る素敵なチョイスといえます。

そんなBTOゲーミングPCや周辺機器を手がけるメーカーに、そして知識が豊富なASCII編集部員に、“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催いたします！

前回は開場から閉場まで「フェスでもやっているのか」と思うほどの大盛況。謎解きイベントも好評でした（前回の様子はこちら！）。

イベントのポイントとしては、BTOのゲーミングPCに直接触れる、そして情報を聞ける催しであること。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。ドキドキ、ワクワクしながら、BTOについての知識を深めてもらうためのイベントとなっています。

もちろん、前回も大好評だったプレゼント企画にもご期待ください。来場記念のノベルティも揃えて、皆さまをお待ちしております。もちろん参加は無料です！

気になるイベントの中身を、この記事にギュッとまとめました。新しい情報が入り次第、随時更新して追加していきます。

目次（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）

・会場フロアマップ

・会場までのアクセス

・ステージストリーミング

・BTO PCメーカー展示解説

・ミニステージ

・ミニステージスケジュール

・来場者プレゼント

・謎解き アキバクエストウォーク

会場フロアマップ

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

※会場はご自由にお入りいただけます。参加は無料です。

当日の混雑状況によっては、会場への入場制限を実施させていただきます。ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。また、深夜早朝からの待機、列形成など、近隣の方のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

ステージストリーミング

当日は、会場全体を映す定点カメラによる生中継も予定しております。

BTO PCメーカー展示解説

わからないことはメーカーに直接聞くのが一番！ ゲーミングBTO PCメーカーや周辺機器メーカーの皆様にご協力いただき、ゲーミングPCやパーツなどを展示。選び方などを含めて、参加者の皆様と交流する場を設けました。

また、各ブースにはASCII編集部の解説員が常駐しております。ささいなことでも遠慮する必要はありません。思う存分、疑問や悩みをぶつけてみてください！ ゲーミングPCやゲーミングガジェットについて思いきり話したい！ という人も大歓迎ですよ。

ミニステージ

イベント中に開催する、ASCII編集部×BTO PCメーカーによるミニステージは観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広くトークする予定です！

なお、このミニステージでは、じゃんけん大会を実施予定。ここでもゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスがありますよ〜！

ミニステージスケジュール

※確定次第、こちらでお知らせいたします！

来場者プレゼント

来場者には、無料でイベント限定のノベルティをプレゼントいたします。時間帯によって「ランタン」「コインケース」「カラビナ」の3種類を用意しております。また、ガラポンでプレゼントゲットのチャンスもありますよ。超豪華なプレゼントがもらえるかも!?

謎解き アキバクエストウォーク

2025年7月に開催したイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 4」でも大好評だった、親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントを実施いたします。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には限定のオリジナルタオルをプレゼント。

謎解きイベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2025年10月11日 13時〜17時（予定）

●会場内「謎解きイベント受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のオリジナルタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛（五十音順）

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato