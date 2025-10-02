秋葉原には、なぜケバブ屋が多いのか？

以前、秋葉原で小腹が空いたらケバブがおすすめという内容の記事を作りました。

秋葉原、よく行く人にはおなじみですが、非常にケバブ屋さんが多いエリアですよね？

でも“なぜ”秋葉原にはケバブ屋が多いのでしょうか？ 秋葉原の街を歩くと、電気街やアニメショップに向かう道すがら、必ず目に入るといっても過言ではありません。軽く調べただけで、駅の周辺には10軒近く、周辺エリアも含めると、それよりも多い数のケバブ屋が立ち並びます。

秋葉原＝ケバブというイメージを作ったのは？

秋葉原＝ケバブというイメージの醸成にひと役買ったといわれる存在として、よく歴史の古い「スターケバブ」というお店が挙げられます。

同店は、トルコ・パムッカレ出身のムスタファ氏によって、1999年に移動販売のキッチンカーとして創業。当初は、秋葉原だけでなく、新宿や池袋、六本木でも営業をしていましたが、次第に秋葉原に場所が定まっていったといいます。

やがて同店は2号店、3号店と数を増やしていきます。この時期──2000年代は、秋葉原は電気街だけでなく、アニメ・ゲーム文化の聖地として国内外から人が集まる街になりつつありました。立ち止まらずに食べられ、ボリュームも手ごろなケバブは、歩行者と観光客のニーズにぴったりと合致したのでしょう。

近隣の都市に外国人コミュニティ

秋葉原からほど近い上野・御徒町エリアも、昔からアメ横を中心に外国人コミュニティが根付いてきたという経緯があります。近隣のアジアの国家に加え、トルコ、パキスタン、バングラデシュ出身の人々が小規模な商売を始め、屋台や小さな飲食店を経営してきた歴史があります。

その中で「手軽に始められ、素早く提供できるケバブ」は理想的なビジネスモデルのひとつだったでしょう。実際、「モーゼスさんのケバブ」など、上野と秋葉原の両方に店舗を構えるお店もあり、近年では、こうした有名店から独立した店主が、自身のブランドを秋葉原や上野に持つ傾向も見られるようです。

この街にケバブ屋が多いのは文化・歴史的必然

理由をまとめると、90年代〜00年代の秋葉原の文化や街の特性にケバブはよくなじみ、「買い物の友」として定着したこと、そして上野や御徒町の外国人コミュニティ発のケバブ文化が、地理的に近い秋葉原に波及して店舗数を増やしたこと、いまでは老舗となった有名店からの独立店が、また秋葉原（や上野）にオープンするという流れがあること、大きく分けてこの3つが、「秋葉原にケバブ屋が多く見られる理由」と考えて差し支えないでしょう。

秋葉原のケバブ屋はいまや、街の歴史、国際性、観光文化が重なった象徴でもあると思います。PCパーツやフィギュア、ゲーム、ガジェットを物色した後、香ばしい肉の匂いに誘われてケバブを手に取る――これは、いまや「秋葉原らしい体験」のひとつなのです。

