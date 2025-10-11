【雨天でも大盛況！】秋葉原「TOKYO Gaming-PC STREET 5」来てくれてありがとう！

今回も超満員、参加してくれてありがとう！

アスキーは本日10月11日（土）、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催しました！

BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーや周辺機器メーカー、知識が豊富なASCII編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベントとして、今回で開催は5回目。

本日はあいにくの雨。前日も雨予報だったため、「今回は雨だから、あまり来てくれないかな〜」などと心配していたASCII編集部でしたが、いざ開場してみて驚き。

混雑も混雑、大盛況で、過去4回の中でもこれ以上はなかったのでは？というほど大勢のお客様に来ていただきました。特に協賛メーカー様によるステージの時間帯は、この会場にここまで……と感動してしまったほどの人数でした。

それだけ、秋葉原に遊びに来ている方の、BTO PCに対する注目が大きいということかもしれません。お客様の様子をうかがっていると、周辺のPCショップやパーツショップでお買い物をして、そのままイベントへ足を運んでくださっている方も多数いらっしゃる様子でした。

これまでも大好評だった限定ノベルティー。毎回、「こういうのがいいんじゃないか？」「もっと色はこうした方がいいのではないか」などなど、会議を重ねて作っていますが、今回はこだわりにこだわって（かつハロウィンにもちなんで）「ランタン」などを作成。これが大好評で、開場して間もなくの品切れとなってしまいました。手に入らなかった皆様、ごめんなさい！（次回も魅力的なノベルティーを用意します！）

アスキーのTOKYO Gaming-PC STREETといえば、豪華なプレゼントが次々当たるとウワサの「巨大ガラポン」ですね。今回もヘッドセットやPCバッグ、ゲーミングキーボードといったプレゼントを用意。次々と豪華なものが当選していきました。

……毎回思うんですが、普通、こういう抽選って、当選確率は高くないイメージがあるんですよね。「はい、当たり〜！」「大当たり！おめでとうございま〜す！」などと頻繁に聞こえてくる、心配になるほど当たりまくるガラポン。「秋葉原の新たな名物」と言ってもいいでしょう。

というわけで、開場前の心配もどこへやら、今回も大盛況で一同大喜びのASCII編集部でした。改めまして、ご来場の皆様、雨天にもかかわらず足を運んでくださり、ありがとうございました。イベントは楽しんでいただけましたでしょうか？

来週も、ブースやステージの模様、協賛メーカー様へのインタビュー記事など、イベントにまつわる記事を多数発信していきます。来てくださった方も、今回は来られなかった方も、引き続き記事をチェックしてくださいね！

