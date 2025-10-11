10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第25回
【雨天でも大盛況！】秋葉原「TOKYO Gaming-PC STREET 5」来てくれてありがとう！
2025年10月11日 18時40分更新
今回も超満員、参加してくれてありがとう！
アスキーは本日10月11日（土）、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催しました！
BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーや周辺機器メーカー、知識が豊富なASCII編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベントとして、今回で開催は5回目。
本日はあいにくの雨。前日も雨予報だったため、「今回は雨だから、あまり来てくれないかな〜」などと心配していたASCII編集部でしたが、いざ開場してみて驚き。
混雑も混雑、大盛況で、過去4回の中でもこれ以上はなかったのでは？というほど大勢のお客様に来ていただきました。特に協賛メーカー様によるステージの時間帯は、この会場にここまで……と感動してしまったほどの人数でした。
それだけ、秋葉原に遊びに来ている方の、BTO PCに対する注目が大きいということかもしれません。お客様の様子をうかがっていると、周辺のPCショップやパーツショップでお買い物をして、そのままイベントへ足を運んでくださっている方も多数いらっしゃる様子でした。
これまでも大好評だった限定ノベルティー。毎回、「こういうのがいいんじゃないか？」「もっと色はこうした方がいいのではないか」などなど、会議を重ねて作っていますが、今回はこだわりにこだわって（かつハロウィンにもちなんで）「ランタン」などを作成。これが大好評で、開場して間もなくの品切れとなってしまいました。手に入らなかった皆様、ごめんなさい！（次回も魅力的なノベルティーを用意します！）
アスキーのTOKYO Gaming-PC STREETといえば、豪華なプレゼントが次々当たるとウワサの「巨大ガラポン」ですね。今回もヘッドセットやPCバッグ、ゲーミングキーボードといったプレゼントを用意。次々と豪華なものが当選していきました。
……毎回思うんですが、普通、こういう抽選って、当選確率は高くないイメージがあるんですよね。「はい、当たり〜！」「大当たり！おめでとうございま〜す！」などと頻繁に聞こえてくる、心配になるほど当たりまくるガラポン。「秋葉原の新たな名物」と言ってもいいでしょう。
というわけで、開場前の心配もどこへやら、今回も大盛況で一同大喜びのASCII編集部でした。改めまして、ご来場の皆様、雨天にもかかわらず足を運んでくださり、ありがとうございました。イベントは楽しんでいただけましたでしょうか？
来週も、ブースやステージの模様、協賛メーカー様へのインタビュー記事など、イベントにまつわる記事を多数発信していきます。来てくださった方も、今回は来られなかった方も、引き続き記事をチェックしてくださいね！
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット
協賛：be quiet!、Elgato
TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
この連載の記事
-
第24回
PCパーツ【大盛況！】アスキー、秋葉原で「TOKYO Gaming-PC STREET 5」開催中！ プレゼントも多数そろえて入場無料ですよ〜！
-
第23回
PCパーツいよいよ10月11日開催！ 豪華プレゼントが当たる！ ゲーミングPCの疑問が解決する！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」に行こう!!
-
第22回
PCパーツゲーミングPCと周辺機器が欲しいなら、メーカーに“直接”聞いて、製品に“直接”触れてからでも遅くないぜ
-
第21回
PCパーツゲームも生活もととのう “音と電力”で完成する理想のゲーミングデスク【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第20回
sponsoredあなたのゲーミングPCの横に、Elgatoの製品があってほしい ゲーム生活を豊かにする製品に直接触れてみよう
-
第19回
PCパーツ“来るだけ特典”がすごすぎる！ 10月11日は秋葉原でリアルイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」
-
第18回
PCパーツストレージはなんぼあってもいいですからね ゲーマーの味方、外付けSSD【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第17回
PCパーツ10月11日はとにかく来たら何かもらえる！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」プレゼントを山積みで用意しました（マジです）
-
第17回
sponsored「be quiet!」はブランド名というだけじゃない、哲学そのものだ！ ゲーミング生活を静かに充実させる製品を確かめてくれ
-
第15回
PCパーツゲーミングPCのタメになる話と、豪華なプレゼントをあなたに アスキーが秋葉原でやるイベントがすごいんだから
- この連載の一覧へ