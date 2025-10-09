10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第17回
ガラポンを回す！ じゃんけん大会に参加する！ ノベルティもあるよ！
10月11日はとにかく来たら何かもらえる！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」プレゼントを山積みで用意しました（マジです）
2025年10月09日 15時00分更新
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
ぜーんぶ参加無料！
プレゼントをゲットする方法まとめました
ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも企画しております。
前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い（ここだけの話、過去イチの量を用意しました）。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料となっています。
さて、TOKYO Gaming-PC STREET 5ではさまざまなプレゼントがゲットできるチャンスがあります。もちろん、すべて参加は無料です。その4つの方法をまとめました！
プレゼントがもらえるチャンスはこれ！
（タップ／クリックすると見出しにジャンプします）
1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！
2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！
3、無料ノベルティもありますよ〜！
4、謎解きイベントでタオルを入手だ！
1、「ガジェットドリームガラポン」でプレゼントをゲット！
会場入り口ではゲーミングマウスなどの豪華プレゼントを抽選でゲットできる、巨大ガラポン抽選「ガジェットドリームガラポン」にご参加いただけます！ まず、入場の際に1回挑戦できます。
また、会場ではガジェットドリームガラポンに参加するためのチケットをもらえるチャンスがあります。BTO PCメーカーのゲーミングPCやパーツなどを展示している「メーカー展示ブース」でお話を聞いて＆相談して、チケットをゲットできます。
さらに、会場でスマホからイベントのアンケートに答えていただき、回答が完了した画面を見せていただければ、さらに1枚ゲットできます！
2、ミニステージのじゃんけん大会に参加しよう！
会場内で開催するASCII編集部×BTO PCメーカー様によるミニステージは、誰でも観覧無料。タメになる話からオススメアイテムの解説まで幅広〜くトークいたします。
このミニステージにおいては、じゃんけん大会を実施。ゲーミングガジェットなどのプレゼントをゲットするチャンスになっていますよ！ なお、じゃんけん大会では、ガラポンとは「別」のプレゼントをゲットできます。
3、無料ノベルティもありますよ〜！
会場では「ランタン」「コインケース」「カラビナ」といったノベルティを“無料でお渡し”しております。来場すればゲットできちゃいます（※数には限りがあります）。
4、謎解きイベントでタオルを入手だ！
親子連れでも参加いただける、秋葉原のパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を今回も実施いたします。
こちらでは、謎を解いた方に限定のオリジナルタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼント！
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット
協賛：be quiet!、Elgato
TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
