10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第24回
【大盛況！】アスキー、秋葉原で「TOKYO Gaming-PC STREET 5」開催中！ プレゼントも多数そろえて入場無料ですよ〜！
2025年10月11日 13時32分更新
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
アスキーは本日10月11日、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催中です！
入場はもちろん無料！ BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーや周辺機器メーカー、知識が豊富なASCII編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベントです。ゲーマーの皆さん、これからPCゲームを始めたいと考えている皆さん、ぜひお越しください！
充実の展示ブースでお待ちしています！
メインとなるのは、BTO PCメーカーのブースたち。サイコムブースでは、新型小型PCと、新型のサイコムオリジナルのビデオカードを搭載したPCの2台を中心に展示！
パソコンショップSEVENブースでは、外見もオシャレ、スペックも高いインパクト大なゲーミングPC「ZEFT R65IP」を展示！
TSUKUMOブースでは、こだわりと機能美を両立した、老舗のノウハウが詰まった製品を展示！
FRONTIERブースでは、インバースネットが10月1日に立ち上げたばかりの新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」の実機を展示！
周辺機器メーカーも展開しています。be quiet!ブースでは、ケースやファンなどのPCパーツはもちろん、ハイパフォーマンスなゲーミングニーズに応えるための製品を展示！
周辺機器メーカーも展開しています。Elgatoブースでは、ケースやファンなどのPCパーツはもちろん、ハイパフォーマンスなゲーミングニーズに応えるための製品を展示！
各ブースには、メーカーの担当者さんや編集部員が常にスタンバイ。「ゲーミングPCの購入を考えているけど、何を基準に選べばいいの？」「水冷仕様のメリットは？」など、気になる疑問を“直接”ぶつけてください！
編集部が厳選したゲーミング周辺オーディオの展示や、秋葉原の街を巻き込んだ同時開催の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」にもご注目ください！
豊富なノベルティーと、特別なゲーミングガジェットが当たる巨大ガラポンも用意して、編集部一同、お待ちしております！
会場までのアクセス
JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分
イベントアカウント
イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。
協賛
パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット
協賛：be quiet!、Elgato
TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
