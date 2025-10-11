このページの本文へ

10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第24回

【大盛況！】アスキー、秋葉原で「TOKYO Gaming-PC STREET 5」開催中！ プレゼントも多数そろえて入場無料ですよ〜！

2025年10月11日 13時32分更新

文● ASCII編集部

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定
開場：13時
LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階
入場・観覧無料
 

　アスキーは本日10月11日、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催中です！

　入場はもちろん無料！ BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーや周辺機器メーカー、知識が豊富なASCII編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベントです。ゲーマーの皆さん、これからPCゲームを始めたいと考えている皆さん、ぜひお越しください！

開場してすぐに、多くの人が来場してくださいました！

充実の展示ブースでお待ちしています！

　メインとなるのは、BTO PCメーカーのブースたち。サイコムブースでは、新型小型PCと、新型のサイコムオリジナルのビデオカードを搭載したPCの2台を中心に展示！

サイコムが掲げる「限界を塗り替える2つの挑戦」を体感しよう！

　パソコンショップSEVENブースでは、外見もオシャレ、スペックも高いインパクト大なゲーミングPC「ZEFT R65IP」を展示！

タッチスクリーンをケースに搭載したインパクト大なゲーミングPCだ

　TSUKUMOブースでは、こだわりと機能美を両立した、老舗のノウハウが詰まった製品を展示！

長年PCに関わってきたからこそのゲーミングPCのカタチ、こだわりに触れてみないか

　FRONTIERブースでは、インバースネットが10月1日に立ち上げたばかりの新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」の実機を展示！

性能とデザインはもちろんカラーコーディネートされたパーツも魅力

　周辺機器メーカーも展開しています。be quiet!ブースでは、ケースやファンなどのPCパーツはもちろん、ハイパフォーマンスなゲーミングニーズに応えるための製品を展示！

ブランド名の通り、静音にこだわった製品がズラリ

　周辺機器メーカーも展開しています。Elgatoブースでは、ケースやファンなどのPCパーツはもちろん、ハイパフォーマンスなゲーミングニーズに応えるための製品を展示！

カメラ、マイク、照明、コントロールデバイスなど、配信環境作りならElgatoに任せろ

　各ブースには、メーカーの担当者さんや編集部員が常にスタンバイ。「ゲーミングPCの購入を考えているけど、何を基準に選べばいいの？」「水冷仕様のメリットは？」など、気になる疑問を“直接”ぶつけてください！

　編集部が厳選したゲーミング周辺オーディオの展示や、秋葉原の街を巻き込んだ同時開催の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」にもご注目ください！

秋葉原のPCパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベントです！

　豊富なノベルティーと、特別なゲーミングガジェットが当たる巨大ガラポンも用意して、編集部一同、お待ちしております！

もはや名物となった「ガジェットドリームガラポン」！ あまりにもデカい！

無料ノベルティは使えるものばかりですよ〜

「TOKYO Gaming-PC STREET 5」のイベント詳細ページはこちら
 

会場までのアクセス

Googleマップで見る

JR山手線・京浜東北線・中央総武線　秋葉原駅　電気街口より徒歩5分
東京メトロ銀座線　末広町駅　3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

　イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
　東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

