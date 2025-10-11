【大盛況！】アスキー、秋葉原で「TOKYO Gaming-PC STREET 5」開催中！ プレゼントも多数そろえて入場無料ですよ〜！

TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II

2025年10月11日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

アスキーは本日10月11日、「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を開催中です！

入場はもちろん無料！ BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーや周辺機器メーカー、知識が豊富なASCII編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベントです。ゲーマーの皆さん、これからPCゲームを始めたいと考えている皆さん、ぜひお越しください！

充実の展示ブースでお待ちしています！

メインとなるのは、BTO PCメーカーのブースたち。サイコムブースでは、新型小型PCと、新型のサイコムオリジナルのビデオカードを搭載したPCの2台を中心に展示！

パソコンショップSEVENブースでは、外見もオシャレ、スペックも高いインパクト大なゲーミングPC「ZEFT R65IP」を展示！

TSUKUMOブースでは、こだわりと機能美を両立した、老舗のノウハウが詰まった製品を展示！

FRONTIERブースでは、インバースネットが10月1日に立ち上げたばかりの新ブランド「FREX∀R（フレクサー）」の実機を展示！

周辺機器メーカーも展開しています。be quiet!ブースでは、ケースやファンなどのPCパーツはもちろん、ハイパフォーマンスなゲーミングニーズに応えるための製品を展示！

各ブースには、メーカーの担当者さんや編集部員が常にスタンバイ。「ゲーミングPCの購入を考えているけど、何を基準に選べばいいの？」「水冷仕様のメリットは？」など、気になる疑問を“直接”ぶつけてください！

編集部が厳選したゲーミング周辺オーディオの展示や、秋葉原の街を巻き込んだ同時開催の謎解きイベント「アキバクエストウォーク」にもご注目ください！

豊富なノベルティーと、特別なゲーミングガジェットが当たる巨大ガラポンも用意して、編集部一同、お待ちしております！

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

イベントに関する最新情報、当日の模様はXでポストしていきます。お越しになる際や会場の雰囲気など、気になる方は編集部アカウントのフォローをお願いいたします。

アスキー編集部Xアカウント

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato