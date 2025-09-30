なんでネジが余るんだよ〜っ！「ゲーミングPCの自作で起こりがちなこと」ランキング TOP5

自作PCあるあるランキングを発表！

秋葉原を歩けば、知らず知らずのうちにパーツショップのプライスリストやショーケースに釘付けになり、気がつけば入店している。そして気がつけば買っている──自作PC派なら、この魔力には抗えない。

最新GPUを見つければ心は踊り、ネジ1本で絶望し、財布と残高を確認して現実に引き戻される。この記事では、自作PC界隈の皆さんが一度は経験していそうな「自作PCあるある」を、ランキング形式でお届けする。

第5位：静電気にビビりながら組み立てる

特に、冬の乾燥する時期に起こりがちな現象。組み立て作業中、手に「ピリッ」と軽い静電気。どこかに触って放電した後も、なんとなく静電気を纏っている感じがする……このままボードに触れても大丈夫かな？ と、いちいち不安になる。

パーツに手を触れるたびに小さくドキドキ。高いお金を出して買った目の前のCPUやメモリが、一瞬で壊れるのではとハラハラ。無事にパーツが固定されたように思えても、起動するまで本当の安心は訪れない。

このドキドキ感、緊張感は自作PCならではの儀式だ。中には「PCは裸で組み立てるんだよ！」なんて、半分冗談、半分本気で言う人もいる。

第4位：完成目前で余ったネジを見つけて絶望する

「よし、あとはケースを閉じれば完成だ！」と思ってトレイに目を向けると、あーあ、なぜかネジが1本余っている。

ケースをくまなく観察してみるものの、どこにもネジ穴はない。ぽつんと転がるネジを見つめながら、ため息。努力が報われた達成感を感じた次の瞬間に敗北を味わう、この微妙な虚無感。

仕方なく、各パーツの説明書をもう一度眺めてみると、「同梱品：ネジ×7（内1本は予備）」の文字を見つけて「よかったー！」と安心のため息。

第3位：パーツを買った翌日に値下げされていて悲しい

最新のメモリーやSSDを秋葉原で奮発して購入した夜、嬉しい気分と共に就寝。

翌日、なんとなーく、昨日買った店舗のオンラインサイトを眺めてみると、「緊急値下げ！」の文字を発見。買ったときより2000円くらい下がっていたりする。ああ、2000円でおいしいもの食べられたなー、とか思う。

そのまま価格履歴をスクロールしてみると、先週はもっと安かったり、高かったり。「必要なときが買い時だったのだから仕方ない」と自分を慰めることで「少し高く買ってしまった」という心の痛みを緩和させてみる。反対に、買ったときよりも1000円くらいアップしていることもある。そういうときは嬉しい。

第2位：最新GPUを見つけて心が躍るものの、残高チェックで諦める

秋葉原を歩いていると、目立つ張り紙。「あれっ!? このGPU、緊急入荷してる！」とショーケースの前でテンションは爆上がり。

急いで購入しようと、スマートフォンで銀行口座の残高やクレジットカードの限度額を確認するものの、「うーん、今日この金額を使うと、再来週の引き落としが……カードの限度額が……」と、リアルな現実に引き戻される。

そして胸の高鳴りは静かな悲しみに変わり、諦める。あるいは「えい！買っちゃおう！」って勢いで買って、後で金策に苦労するタイプの人も多いかも。「PCパーツを買えるかどうか」は、自作PC派の心が最も揺さぶられる瞬間である。

第1位：友人に自慢するが、期待した反応はない

何時間も、何日もかけて選んだパーツを組み立て、ケーブルを美しくまとめ、ライティングにもこだわった最高の自作PC。

完成後、誇らしさと共にSNSに載せてみたり、友人に写真を送ってみたり。ときどきは「すごい！5080積んだんですね！RGBもめちゃくちゃ綺麗！」とか言ってくれる人もいるけど、どちらかというと多いのは「へえ！なんか光るんだね」くらいの反応。

だからこそ、一緒になって喜びあえる自作PC仲間に出会えたときは、とても嬉しい。真剣にパーツ構成について語り合っている瞬間は、何にも変えがたい。自分だけのお気に入りのPCを自分で作り上げたという思い出は、人生の大きな財産だ。

