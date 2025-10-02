秋葉原で謎解きしませんか!? 10月11日、オリジナルタオルをもらえる「謎解き アキバクエストウォーク」開催します！

ASCIIは10月11日（土）13時から、秋葉原の「LIFORK AKIHABARA II」で「TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II」を開催します。

会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示し、メーカーの担当者さんや、ASCII編集部のPC担当者に質問できるメーカー説明ブースがあります。メーカーの方々とのセッションなど、ミニステージ企画もありますよ。

前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも盛りだくさん。来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料です！

そして！ 2025年7月に開催した「TOKYO Gaming-PC STREET 4」でも大好評だった「謎解き」も帰ってきます！

親子連れでも参加いただける、秋葉原のPCパーツショップを巡りながらキーワードを集める謎解きイベント「謎解き アキバクエストウォーク」を実施いたします。

参加は無料、どなたでも参加可能。「難しいなあ」と感じても大丈夫、各店舗にあるQRコードでヒントも用意しております。もちろん、ヒントなしでの真剣勝負も大歓迎ですよ。

秋葉原に馴染みがないという人でも、気軽に楽しく遊べる内容になっております。謎を解いた方には、限定のオリジナルスポーツタオル（前回プレゼントしたものとは別バージョン）をプレゼントいたします。

解けたらスッキリの謎をたくさん用意して、秋葉原で皆さんをお待ちしております。オリジナルのタオルをゲットするために参加するもよし。休日に家族で楽しく遊ぶもよし。秋の思い出作りに、ぜひお越しください！

「謎解き アキバクエストウォーク」イベント概要

●参加無料（どなたでもご参加いただけます）

●プレゼント交換場所：LIFORK AKIHABARA II内 受付

●受付時間 2025年10月11日 13時〜17時

●会場内「受付」にて配布しているリーフレットに従って、下記秋葉原店舗に掲示されているポスターに書かれている謎を解き、キーワードを導き出してください。正解した方に本イベント限定のスポーツタオルをプレゼントいたします。タオルは無くなり次第終了となります。

「謎解き アキバクエストウォーク」参加店舗

パソコン工房 秋葉原パーツ館

TSUKUMO eX.

ソフマップAKIBA パソコン・デジタル館

ドスパラ秋葉原本店

パソコンSHOPアーク

協賛

パートナー協賛：サイコム、パソコンショップSEVEN、TSUKUMO、インバースネット

協賛：be quiet!、Elgato