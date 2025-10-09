10月11日（土）開催！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」情報まとめ 第18回
10月11日（土）はアキバで運試ししましょう！
ストレージはなんぼあってもいいですからね ゲーマーの味方、外付けSSD【紹介製品はすべてプレゼント】
2025年10月09日 18時00分更新
ストレージ容量は心の余裕に直結
PCやスマホ、UMPCでフル活用しよう
※この記事は、10月11日（土）にアスキー編集部が開催するイベントの告知記事です。ご紹介する製品は、イベント会場で抽選にてゲットできる可能性あり！
最新のAAAゲームはインストール容量もなかなかのもの。特に何本もインストールしていると、あっという間にPCストレージ容量を圧迫します。そして、BTOゲーミングPCのM.2スロットも余裕があるわけではあません。そこでお役立ちなのが外付けストレージ。
特にUSB-C接続の高速ストレージはゲーミングPCだけでなく、スマホやゲーミングUMPCで使い回せるのがナイス。大量の写真や動画などのデータは外付けストレージに退避させましょう。大容量データの受け渡しにも便利です！
Crucial
Crucial X9 Pro 1TB Portable SSD
10Gbps転送対応の容量1TB、USB 3.2 Gen2接続外付けSSD。連続読み込み/書き込み速度は毎秒最大1050MB。IP55の耐水防塵に加えて最大2mの耐落下性能をもち、持ち歩きに心強い仕様。もちろんiPhoneやMacでも活用できます。
ASUS
ROG Strix Arion S500
容量500GBのUSB 3.2 Gen2接続外付けSSD。最大転送速度は毎秒1050MB。 アルミニウム合金製のケースとサーマルパッドで効率的に放熱する設計で、ASUS独自のAura Syncライティングテクノロジーに対応。
トランセンドジャパン
TS1TESD420G
iPhoneの背面に磁力で装着できる、MagSafa対応の1TB外付けSSD。20Gbps転送に対応し、iPhoneから4K ProResで撮影した映像を直接保存可能。重量は約48gで、MIL-STD-810規格相当の耐落下試験で耐衝撃性も確認済み。もちろんPCでも使えます。
Kingston キングストン
Kingston XS1000外付けSSDレッド 1TB
USB 3.2 Gen2接続の1TB SSD。転送速度は読み込み最大1050MBで、約28.7gと軽いのも魅力。USB-C to Cケーブルに加えてUSB Type-A to USB Type-Cアダプターが付属。鮮やかなレッドのケースはPCデスクの上で目立つこと間違いなし！
Nextorage
NX-P2MG1TB
MagSafe対応、USB 3.2 Gen2接続の外付け1TB SSD。転送速度は読み込み最大1050MBで、iPhoneの4K ProResで撮影した映像を直接保存可能。付属のショートケーブルはUSB 40Gbps対応。重量約36.5gと軽めなのもうれしいポイント。
SUNEAST
Portable SSD Nano 512GB
重量約2.8gと超軽量で、ケースを装着したスマホやPCに取り付けたまま持ち運べる超小型SSD。USB 3.2 Gen1接続で、最大転送速度は読み込み最大450MB。スマホの写真がストレージを圧迫している方は、このSSDに退避させましょう！
バッファロー
USBメモリー「RUF3-ACR32G-BK」
USB 3.2 Gen1対応の容量32GB USBメモリー。USB Type-C/Type-A両対応で、USB Type-Cコネクター部は細く、厚みのあるスマホケースに対応。ストラップホール付き回転式カバーと保護キャップを装備。ブランドステッカーもご一緒にどうぞ！
ITGマーケティング株式会社
Samsung microSD Card Sonic the Hedgehog PRO Plus 512GBモデル
セガファンにはお馴染みの「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」公式ライセンスのmicroSDカード。読み込み速度は最大毎秒180MB、書き込み速度は毎秒130MBで、アクションカム撮影でも大活躍。耐水、耐熱、耐X線、耐磁、耐落下、耐摩耗保護も魅力。
豪華ガジェットをゲットできるチャンス
10月11日（土）13時からアキバで運試ししよう！
今回ご紹介したガジェットはイベント会場ですべて抽選でプレゼントします！ ステージのじゃんけん大会や巨大ガラポンで当たりますので、ぜひ会場にお越しください。
アスキーは、BTOのゲーミングPCを手がけるメーカーに、知識が豊富な編集部員に“直接”いろんなことを聞ける＆話せるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」を10月11日（土）に開催します。
前回、大好評だったプレゼント企画もますますパワーアップ。使えるアイテム、レアなグッズがもらえるチャンスも勢揃い。記事でご紹介したガジェットは、10月11日（土）開催のイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 5」会場ですべてプレゼントします！
会場内では、BTOパソコンメーカーのPCやパーツなどを展示。実物に触れながら、メーカーの中の人や編集部員に直接「それ聞いていいの!?」という質問をぶつけてください。また、会場内のミニステージではメーカーの方々とのセッションも実施される予定です。
来場記念のノベルティも揃えて、入場・観覧は無料。10月11日は、ぜひとも秋葉原へ！
TOKYO Gaming-PC STREET 5 in LIFORK AKIHABARA II
■開催日時：2025年10月11日（土） 13時〜17時30分（予定）
■会場：LIFORK AKIHABARA II
東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル
この連載の記事
-
第17回
PCパーツ10月11日はとにかく来たら何かもらえる！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 5」プレゼントを山積みで用意しました（マジです）
-
第17回
sponsored「be quiet!」はブランド名というだけじゃない、哲学そのものだ！ ゲーミング生活を静かに充実させる製品を確かめてくれ
-
第15回
PCパーツゲーミングPCのタメになる話と、豪華なプレゼントをあなたに アスキーが秋葉原でやるイベントがすごいんだから
-
第14回
PCパーツゲーミングPCも育てる時代 パーツ交換で“相棒”を進化させよう【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第13回
sponsored高性能と安心を兼ね備えるインバースネットの新ブランド「FREX∀R」登場！ 最新ゲーミングPCの実力を体験すべし
-
第12回
PCパーツ”勝者の視点”はここにある ゲーミングディスプレーという秘密兵器【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第10回
sponsored洗練されたセンスが光る！ TSUKUMOの老舗ならではのゲーミングPCを体験してみないか？
-
第10回
PCパーツPCのゲームの勝敗は“マウスとキーボード”で決まる！【紹介製品はすべてプレゼント】
-
第9回
sponsored見た目も性能も、す……すげぇ……!! パソコンショップSEVENのゲーミングPCを“直接”体験できる機会を見逃すな！
-
第8回
自作PCクチコミ平均4.5点、秋葉原で食べられる超絶品ハンバーガーを知っているか
- この連載の一覧へ